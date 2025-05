Mrzí vás hodně, že obhajoba zlata z Prahy neklapne?

Je to škoda. Švédové byli lepší, my zaspali začátek. Proti tak silnému a talentovanému týmu se to nemůže stát. Ale jsem pyšný na tým, jak se dokázal vzchopit, ve druhé a třetí třetině jsme jim nedali nic zadarmo. Ta první nás stála zápas, ale bojovali jsme až do konce.

Soupeř měl v sestavě dvacet hráčů z NHL, což bylo na ledě znát.

Když si to s nimi tolik necháte utéct, je téměř nemožné s tím něco dělat. Tři góly za třetinu, to je fakt hodně. Pár šancí jsme si vytvořili, ale už bylo pozdě.

Porážka s Amerikou, která vás poslala na třetí místo ve skupině, asi teď štve dvojnásob, že?

To je hokej, stává se to. Kdybychom to zvládli, nejsme třetí a máme lehčího soupeře, ale brali jsme to jako realitu. Skupinová fáze je dlouhá, body se mohou nabrat i ztratit. Nedá se nic dělat.

Domácí dali první gól po vašem vyloučení. Jak jste celou situaci viděl?

Hodně přísné vyloučení. Sudí odpískal držení, já myslel, že se mu nelíbilo sekání, z toho jsem byl trochu nervózní. Mrzí mě to, zbytečný faul. Nikdy není příjemné, když sedíte na trestné lavici a sledujete, jak tým dostane gól.

Loni jste Švédy porazili v Praze, měli jste velkou motivaci uspět také u nich doma?

Jo, chtěli jsme je vyřadit, ale bohužel to nevyšlo.

Manželka s dcerou přišly na zápas ve speciálním dresu. Napůl českém, napůl švédském. Čí to byl nápad?

Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli to takhle, aby to bylo férové.

Čeští hokejisté zklamaně stojí na modré čáře.

Síly vám nedocházely?

Turnaj byl náročný, celá sezona také. Ale já to neřeším. Byl jsem připravený, prostě jsem hrál.

Mistrovství jste zakončil s bilancí 6+9, momentálně pořád vedete tabulky produktivity. Se svými výkony jste spokojený?

Sebe nechci hodnotit, dělám to nerad. Zvlášť teď, chvíli po prohraném čtvrtfinále. Lajna šlapala, padalo nám to tam, ale dneska to nebylo ono. Bohužel.

A co pozitivního si jako tým z šampionátu odnesete?

Měli jsme tu kluky s velkými zkušenostmi, ale také ty, co je ještě potřebují nabrat. Proto je super, že si takové zápasy můžeme zahrát. Budujeme skvělou partu. Věřím, že nás čekají světlé zítřky. Poslední dva tři roky se zase dokážeme měřit se špičkou. Loni jsme si vyzkoušeli, co obnáší cesta ke zlatu, to všem strašně pomůže. Teď se to nepovedlo, bohužel.

Díváte se už dál? V únoru jsou na programu olympijské hry.

To je strašně daleko. Záleží i na zdraví, které neberu jako samozřejmost. Připravím se na další sezonu, pak se uvidí.