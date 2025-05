První dvě slova, která po příchodu do mixzóny procedil, zněla jen: „Těžký zápas.“ Pastrňák dostal zabrat. A bylo to vidět i na jeho propocených spoluhráčích.

„Na to, jak jsou Norové velcí a hráli i v sobotu, tak výborně bruslili. Únava tam pro ně nebyla. Dohrávali souboje, jejich gólman stál na hlavě, chytil tři čtyři góly. Takže určitě náročný zápas, ale pro nás důležitá, ubojovaná výhra.“

A co ta vaše rána? Neměnil jste tam náhodou hokejku?

No, samozřejmě trošku bojuju s ledem, nějak mi to skáče a snažím se něco změnit. Tak jsem změnil hokejku, Roman (Červenka) mě našel a spadlo to tam.

To si ji teď asi necháte dlouho, co?

Ne, já mám novou na každý zápas. Takhle to mám vždycky.

Gólman se sice stavěl na hlavu, ale vy jste si přesto poradili.

Ano, ale byli bychom radši, kdybychom měli větší klid na konci zápasu a nemuseli se strachovat o výsledek. Ovšem tady v dnešní době není jednoduchý soupeř, Norové to ukázali. Karlos (Karel Vejmelka) nás podržel, zbytek jsme pohlídali. Výborný týmový výkon, vybojované tři body.

Útočník David Pastrňák v akci před bránícím Maxem Krogdahlem z Norska

Nepřišlo vám, že hráli dost na hraně?

Určitě si myslím, že pár faulů nebylo odpískaných na obě strany, ale víc na té naší, kde byly na hraně hlavně bodyčeky. S tím se nedá nic dělat. Musíme se soustředit na náš výkon. Jak říkám, naštěstí jsme to ubojovali.

Baník jste nakonec stíhal sledovat?

Samozřejmě, koukal jsem první poločas, pak už mi to nevyšlo. Ale výsledek jsem viděl, takže velká gratulace, důležité tři body.

Už uvažujete nad Ligou mistrů?

Ještě dva zápasy, ale máme to dobře rozjeté.

Dávali jste si speciálně pozor na mladíka Solberga, kterého podepsali v NHL a skóroval?

Nevím, nic o něm řečeno nebylo. Celý jejich tým hrál fyzicky, určitě to byl jejich plán, s kterým sem chtěli jít. Zkrátil bych to na vybojovaný výkon, důležité tři body a jedeme dál, musíme se připravit na zítra.