Ušil snad kouč Jandač na bostonské duo „boudu“, když se znavených, ovšem vymodlených útočníků zeptal přede všemi na poradě, jen pár hodin před utkáním?

„Já to tak vůbec nevnímal, mohli se sami svobodně rozhodnout. Neudělal jsem to schválně, že bych je cíleně dostal pod tlak. Pomohli nám ale hodně, to oni se o vítězství nad Rusáky postarali,“ vybaví si lehce zaskočený Jandač pro iDNES Premium.

„Já je obdivoval, že šli rovnou z letadla, hvězdy jejich typu nám chyběly. Neměli jsme velezkušené mužstvo, takže to pro nás byla velká vzpruha. A jak hráli parádně!“ přidá tehdejší člen reprezentace a bývalý brankář Pavel Francouz.