Kaše nepojede na MS kvůli doléčování zlomenin v obličeji. Rulíkovi už se omluvil

Kaše se zranil při střetu s vítkovickým obráncem Jurajem Mikušem v 50. kole základní části extraligy. Vervě následně chyběl i v předkole play off, ve kterém Severočeši prohráli s 1:3 na zápasy s Třincem.

„Když začalo play off, tak jsem byl na operaci s obličejem. Měl jsem tři zlomeniny v nadočnicovém oblouku, dostal jsem tam dvě destičky,“ popsal Kaše důvody své absence v sestavě Litvínova. „Bohužel situace úplně nenasvědčovala tomu, že bych mohl hned naskočit. Myslím si, že kdybychom hráli o týden dva dýl, tak bych do toho určitě šel,“ řekl odchovanec Kadaně.

Jedna z nejvýraznějších extraligových postav patřila před roky mezi důležité hráče reprezentace při cestě za zlatými medailemi na domácím mistrovství světa. Letos bude v týmu kouče Radima Rulíka jistě chybět.

„Ani to není otazník, už jsem se Radimovi omluvil. O nominaci nebudu bojovat. Vůbec na to teď nekoukám, potřebuju se dát do kupy, abych byl ready na další sezonu,“ uvedl Kaše, jenž se do extraligy vrátil před dvěma lety ze zámoří. V NHL odehrál zkušený útočník včetně play off téměř 300 zápasů za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu.