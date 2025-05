Jaká byla cesta?

Horší byly věci okolo, co předcházely. Všechno zabalit, domluvit, dát dohromady. Jsem rád, že už je to za námi, že rodina je doma, já jsem tady a všechno dobře dopadlo.

Fyzicky se cítíte jak?

Dobře. Věděl jsem, že tahle situace může nastat, připravoval jsem se na to. Po této stránce jsem na tom stejně, jako bych hrál zápasy. Není žádný problém.

Jste rád, že vám na rozdíl od roku 2022 přišla i výstroj?

Snažili jsme se to udělat tak, aby byla minimální šance, že se něco takového stane. Přestupoval jsem v Mnichově, tam jsem si vzal výstroj a znovu se odbavil. Nervózní jsem z toho nebyl.

Systém znáte z loňského mistrovství. Trenéři hovořili o tom, že je to velká výhoda.

Jo, všechno je stejné jako před rokem. Určitě vím, co od toho čekat, trenéři zase ví, co čekat ode mě. Neměl by být žádný problém.

Vrací se vám vzpomínky na pražské semifinále proti Švédsku?

Velký zápas, velké vítězství pro nás. Naší lajně se to povedlo (s Martinem Nečasem a Dominikem Kubalíkem), mám určitě hezké vzpomínky.

Už víte, jakou budete mít roli?

Jsem tu krátce, o tomhle jsme se nebavili. Každý trochu ví, jaká je moje role, jaký jsem hráč. Nic nového to nebude, stejné jako minulý rok.

Takže zatím netušíte, jestli zase naskočíte vedle Nečase?

Opravdu ne. Nebavili jsme se o sestavě, nevím, jak se trenéři rozhodnou.

S Williamem Nylanderem, spoluhráčem z Toronta, který také přiletěl na čtvrtfinále, jste se stihl pobavit?

Jo, ale v tu chvíli ještě nevěděl, jestli dorazí. Rozhodnul se později než já. Je to neskutečný hráč, už tak nabitému kádru může hodně pomoct.

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs blahopřeje svému spoluhráči Williamu Nylanderovi (88).

Jak Švédům čelit? Řadí se k favoritům na zlato, téměř celý tým mají složený z hokejistů z NHL.

Mají ho pravdu skvělý, stejně jako před rokem. Velká jména, bude to podobné. Musíme hrát naši hru, dobře z defenzivy a vyvarovat se zbytečných chyb. Můžeme jim být rovnocenným soupeřem.

Na ledě vás bylo jen pět, stihl jste se potkat i s ostatními?

S pár klukama jsem se bavil. Času bylo málo, jen jsme se pozdravili. Přijel jsem na hotel, vyložil věci a jel se sklouznout, abych byl připravený.“

Berete to tak, že i vzhledem k pozdějšímu příletu se od vás hodně očekává?

Vůbec. Jsem rád, že mi trenéři projevili důvěru, že jsem dostal možnost si prodloužit sezonu. A že bych na sebe vyvíjel nějaký zbytečný tlak tím, že jsem přijel na čtvrtfinále nebo tím, že jsem dlouho nehrál? To určitě ne. Jsem připravený.

Ještě v úterý jste nevěděl, kam pocestujete. Jestli do Herningu, nebo do Stockholmu.

To bylo trochu zvláštní, ale měli jsme pojištěné obě varianty, takže jsme byli připravení na všechno. Jakmile jsem vystoupil z letadla, pípla mi smska.

Do rozjetého šampionátu jste se připojil už potřetí.

Je to rychlý, člověk nemá moc čas o všem přemýšlet, prostě se najednou objeví a musí hrát, podat stoprocentní výkon. Já jsem s tím takhle srovnaný, jdu do toho naplno.

Loni jste měl v kádru Ondřeje Kašeho, teď Jakuba Lauka. Dalšího parťáka z Chomutova.

S Ondrou jsme kamarádi, byl to speciální, protože jsme si spolu mohli zahrát po dlouhé době. S Laukičem se taky známe, těším se, že oprášíme spolupráci.