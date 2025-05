11:00

Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Před turnajem by se jim kdekdo za takové tvrzení vysmál, před čtvrtfinále by se chytal za hlavu, co to vykládají. Teď jsou ale dánští hokejisté skutečně jediný krok od medaile z mistrovství světa. „A tento velký příběh by si ji i zasloužil,“ říká pro iDNES.cz tamní expert Olaf Eller.