Právě v případě Rakušanů jde ještě o větší překvapení. Jsou totiž týmem, který v posledních dvou dekádách pouze pravidelně střídal účasti v první a druhé divizi, mezi špičkou se nemohl udržet.

To se změnilo po ruské válce na Ukrajině, kdy se té nejvyšší konkurenci etablovali. A letos také po dlouhých 31 letech pronikli až do čtvrtfinále.

„Je to pro nás vážně výjimečné, na postup jsme hrdí. Kdekdo říká, že za úspěchem stojí týmová práce, ale u nás to tak skutečně je. Naše atmosféra v kabině je nadmíru důležitá, jsem za kluky opravdu šťastný,“ hlásil Rohrer.

Rakouští hokejisté slaví vítězství nad Lotyšskem.

Ve svých dvaceti letech hraje na druhém šampionátu. Už loni v Praze se spoluhráči trápili favority, zdolali Finsko, remizovali s Kanadou. Ve skupině skončili pátí, celkově desátí.

Teď svůj výkon ještě vyšperkovali, v klíčovém mači smázli Lotyšsko 6:1 a zaslouženě v turnaji pokračují.

„Naším cílem bylo zůstat v elitní skupině, nechtěli jsme koukat příliš dopředu. Každopádně o čtvrtfinále jsme snili a když v něm nyní jsme, je to zase nová výzva. A také jeden zápas, stát se může cokoliv. Proti favoritovi nemáme co ztratit,“ pravil odvážně.

Ve čtvrtek je čeká Švýcarsko, vítěz skupiny B. Určitě se pokusí o lepší výsledek než naposledy, když pronikli mezi nejlepší osmičku. Na mistrovství v roce 1994 schytali od Finů potupný debakl 0:10.

To Dánové mají účast v play off v živější paměti, přesto platí, že si vyřazovací část zahráli za posledních 21 let, kdy se probojovali do áčkové divize, jen dvakrát.

Na MS 2010, kdy padli se Švédy 2:4, a také na MS 2016, kde nestačili pro změnu na Finy 1:5.

Nyní je poprvé čeká zámořský soupeř, jmény z NHL našlapaná Kanada, s níž se utkají ve čtvrtečním večerním zápase v Herningu.

„Přesně v tohle jsme doufali. Pořád je to pro nás mimořádný okamžik, máme obrovskou radost,“ říkal útočník Nikolaj Ehlers.

Forvard Winnipegu ještě ze soboty na neděli bojoval v play off NHL, jakmile ale s Jets vypadl, ihned nasedl na letadlo, aby mohl reprezentovat. Nevěděl, jestli to nebude kvůli jedinému zápasu. Minimálně ještě jeden si ale zahraje.

„Kluci hráli výborně, dostali nás do pozice, kdy jsme mohli bojovat o postup v posledním utkání. Nebylo to pro mě těžké rozhodování, pro mě je sen hrát před domácím publikem a určitě to stálo za to,“ pověděl.

Právě díky jeho gólu deset minut před koncem Dánové srovnali na 1:1. „Viděli jste nadšení fanoušků. Připadalo mi, jako bychom vyhráli celé mistrovství. Zkrátka úžasný pocit!“

V nájezdech pak Němce přemohli a mohli začít slavit. Jako jedenáctý tým světového žebříčku, stejně jako třináctí Rakušané, se postarali o hezké překvapení.

A teď se pokusí o šok.