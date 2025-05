Historický šok v Dánsku. Po vyřazení Kanady padaly pod náporem fandů weby

Úplně jiné reakce pochopitelně panovaly na druhé straně. Vždyť nadupaná Kanada byla jednoznačným favoritem. Jenže jména jako Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon musí kousat nečekaně rychlý konec.

„Jsem zklamaný. Na turnaji jsme se postupně zlepšovali. Nebyl to náš nejlepší večer, ale i tak jsme našli způsob, jak se dostat do vedení. Bylo docela těžké tady hrát, měli jsme dobrou pozici, ale situace se rychle změnila,“ uvedl Crosby.

Kanaďané v úvodu byli aktivnější, v první třetině přestříleli soupeře 18:4. Jenže gólman Frederik Dichow držel, nakonec si připsal 39 úspěšných zákroků.

Jeho parťáci v poli vývoj postupně vyrovnávali, ke konci zaskočený zámořský celek dokonce přehrávali. A po závěrečné siréně nakonec i slavili.

Nečekaný úspěch pak získal uznání například i od švédského týmu.

„Tohle se stane v jednom ze sta zápasů,“ ocenil kapitán Rasmus Andersson. „Zajímalo by mě, jaký byl v Dánsku hluk po takovém vítězství. To muselo být něco!“ hlásil Anderssonův parťák Mika Zibanejad.

Triumf dánských hráčů je o to cennější, že předvedli obrat v samém závěru utkání. Skóre totiž otevřel kanadský obránce Travis Sanheim, zámořský favorit náskok v průběhu třetí třetiny držel.

Jenže domácí tým se v Herningu vzdát nechtěl a uchýlil se k risku bez gólmana. A tah vyšel!

Jordana Binningtona v bráně překonal Nikolaj Ehlers, který se prosadil nenápadným nahozením od modré čáry.

Kouč Dean Evason a jeho kanadští svěřenci vstřebávají šokující prohru s Dánskem.

„Nikdy jsem nebyl součástí něčeho šílenějšího. Na všechny jsem strašně hrdý. Tohle je největší úspěch mé kariéry,“ líčil Ehlers po zápase.

Zaplněná Jyske Bank Boxen po jeho trefě propukla v euforii, ten hlavní moment ale teprve přišel.

Domácí z aktivity neustoupili, vždyť v závěrečném dějství favorita přestříleli jednoznačně 22:10. A 48 vteřin před koncem se dočkali odměny.

Po souboji u mantinelu se puk ocitl v držení Dánů a Nicklas Jensen ho předložil před brankoviště Olesenovi.

Ten nezazmatkoval, Binningtona si ještě kličkou položil na led a úspěšně zakončil nad něj. Posléze se rozjel k fanouškům a s parťáky začal slavit.

Českobudějovický forvard se totiž postaral o největší šok v historii dánského hokeje.

Podívejte se na rozhodující trefu Nicka Olesena:

NICK OLESEN GIVES DENMARK THE LEAD WITH UNDER A MINUTE TO PLAY! 😱🇩🇰#MensWorlds pic.twitter.com/NThsHSRie9 — TSN (@TSN_Sports) May 22, 2025

Autor prvního přesného zásahu Ehlers ale klíčový okamžik neviděl: „Lidé stáli a já byl unavený. Najednou se celá lavička zbláznila a já si jen říkal, co se to sakra děje. Bylo to šílené.“

To trenér Kanady Dean Evason zděšeně koukl na kostku, kolik času na vyrovnání ještě jeho svěřenci mají. Jenže k tomu už nedošlo a Evropané na domácím území napsali další kapitolu své hokejové pohádky.

„Nevím, co říct. Je to malé dobrodružství, je to sen. Malé Dánsko bude hrát o medaile na mistrovství světa. To mělo být nemožné,“ rozplýval se kapitán Jesper Jensen pro ekstrabladet.dk.

Tento server v průběhu utkání musel řešit nebývalý nápor, webové stránky pod nátlakem čtenářů chvíli dokonce nefungovaly, když obdržely „příliš mnoho požadavků“.

V zemi totiž propukla hokejová horečka, Seveřané se poprvé v historii představí v semifinále mistrovství světa.

„Je to skvělé, protože potřebujeme vzbudit zájem o hokej. Potřebujeme více hráčů, více kluzišť,“ pochvaloval si přínos asistent trenéra Andreas Lilja.

Dánové teď chtějí po cenném skalpu zaskočit soupeře znovu. „Cílem teď musí být postup do finále,“ hlásil jednoznačně hlavní kouč Mikael Gath.

Zda bude mít tento příběh pokračování, se rozhodne v sobotní bitvě se Švýcarskem (18.20).