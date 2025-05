Gazdova záhadná oslava. To je pro paní, domů! culil se. Český bek zářil štěstím

Dane, co ta oslava?

Gólová oslava.

Víc neřeknete?

To je pro paní. Domů.

Lepší první utkání na šampionátu jste si přát nemohl, ne?

To máte pravdu. Já popravdě nikdy neměl sny, že bych reprezentoval Česko na mistrovství světa. Sny... To je těžké slovo. Žádné nebyly. Proti Dánům jsem chtěl hrát co nejvíc jednoduše a dostat se do zápasu. Klukům to nekazit.

Co jste cítil, když vám trenéři řekli, že budete hrát?

Byl jsem samozřejmě rád, že dostanu možnost si to zkusit. A doufal jsem, že nebudu kazit.

Podívejte se na Gazdův gól a následnou oslavu:

Jak jste zápas prožil?

Bylo těžší, že jsem šel z tribuny. Extrémně těžké. Kluci jsou sžití s velkým kluzištěm víc než já, takže doufám, že jsem si na to postupně zvykl.

Povězte nám něco ke gólu.

Hrozně dobře zahraná akce od Kodyho (Kodýtka). Pro mě vznikl meziprostor a na kličku jsem si věřil. Vím, že hráči chtějí většinou hned blokovat střelu, takže jsem si to stáhl. A měl jsem jasno, že budu střílet krosem.

Vy jste z téhle pozice trénoval střely dopoledne na rozbruslení.

Já jsem rád, že i když nehraju, tak se mi Židla (kouč obránců Marek Židlický) věnuje. Jsem za to moc rád, protože sami vidíte, že každý trénink je velká škola. Já se snažím vzít si co nejvíc.

Jste rád, že máte debut za sebou tak brzo a máte čas si do zbytku turnaje zvyknout?

Pro mě je každý zápas pohádka. Že tu můžu hrát a jsem součástí týmu.

Nechal jste si puk?

Jsou očipované, takže puk je někde ve hře.

Budete to mít drahé?

To nevím. To ještě nevím! Upřímně jsem se nedíval na ceník gólů na mistrovství, to mě ani nenapadlo. (smích)

Ještě při premiéře.

Jo, myslím, že kluci mi večer pošlou zprávy, jak to tam vypadá.

Kdo drží kasu?

Kustodi, jsou na to tři, ti na to nezapomenou. Víc hlav víc ví!