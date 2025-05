Na prvním reprezentačním turnaji působí spíš jako letitý harcovník. Národní tým drží klidem. Třeba v pondělí s Německem (5:0) vytáhl dva důležité zásahy proti ranám zblízka. Za čtyřgólového vedení nedopustil dramatizaci zápasu.

„Ale od toho tu jsem,“ povídá se skromností sobě vlastní. „Snažím se zastavit každý puk, skáču na led jen s tím, abych dal týmu šanci vyhrát.“

Nula je vedlejší, Vladaře sice potěší, hned vzápětí však podotkne, že se naučil nebýt ani moc nahoře, ani moc dole. Obzvlášť na dvoutýdenním šampionátu, na němž se učí fungovat.

I proto velká část tuzemských fanoušků nestačila Vladaře poznat až do jeho sedmadvaceti. Nyní v dánském Herningu sledují typického brankáře moderního střihu. Vysokého, přitom tak pohyblivého, že stíhá držet krok s hrou a kontrolovat dorážky.

Dobře vykrývá spodek branky a ukázněně se drží v pozici. Neinklinuje k senzačním zákrokům na poslední chvíli. Díky správnému postavení ani nemusí. Oplývá jistotou.

Po takových sahají v zámoří, Vladař tam působí už dekádu. Vyjma epizodní role v Pardubicích během covidového období, které tehdy posunulo start NHL, další důvod, proč je spíš neokoukaným nováčkem.

Jesper Jensen Aabo se snaží ohrozit Daniela Vladaře.

„Ale s tou výškou mě nejde přehlédnout,“ usměje se. „Moc to nevnímám, nesleduju ani sociální sítě, snažím se držet v bublině.“

Nicméně nepleťte si ho s chladným puntičkářem. Rodák z Prahy, který hokejově vyrůstal na Kladně, je ochotným vtipálkem a zapáleným fanouškem fotbalové Sparty. Však i o výměně z Bostonu do Calgary, kde působí doteď, se dozvěděl na předkole Ligy mistrů.

Teď se vzhledem ke krizi oblíbeného klubu musí umět s nadhledem povznést: „Nerad bych to komentoval, jsem v bublině!“ pobaví. „Nejsem fanoušek úspěchu, vyrůstal jsem tak a fandil bych, i kdyby hráli třetí ligu.“

Rozhodit se nenechává ani jinou nepříjemnou okolností, totiž stále nezajištěným působištěm pro příští ročník.

Místo jednání upřednostnil první příležitost nastoupit za národní tým. Třebaže riskuje zranění.

„Vůbec jsem neváhal. Jakmile jsem věděl, že play off neuděláme, automaticky to pro mě znamenalo, že sem budu chtít přijet. Nevnímám to ani tak, že tu hraju o smlouvu, chci si tady jen splnit dětský sen a dál nekoukám. To bych se z toho zbláznil.“

V Kanadě se v dresu Flames naučil tlumit všudypřítomný tlak. „Hokej tam mají pomalu za náboženství, ale je to zábavnější, když lidem na nás záleží a je pořád vyprodáno.“

Kdo bude českou jedničkou? Vlevo Karel Vejmelka, uprostřed trenér brankářů Ondřej Pavelec, vpravo Daniel Vladař.

Česká branka je pro něj tím pádem jako dělaná. Což dokládají také čísla. Na mistrovství zatím naskočil do tří utkání, v nichž zapsal skvělou 95procentní úspěšnost proti střelám soupeřů. Ustál nepříjemné nájezdy v duelu s domácími Dány (7:2), poradil si také s ošidným soubojem proti střelecky málo aktivnímu Maďarsku.

Má sice méně zkušeností než o rok starší kamarád Karel Vejmelka, jenž si odškrtává čtvrtou účast na MS, ve skupině se mu dostalo vyššího vytížení od trenérů a v NHL pravidelně sbírá vyšší počet startů, protože je zvyklý na post jedničky.

Na rozdíl od Vladaře. Ten sice po odchodu hlavního gólmana Jacoba Markströma možná před sezonou pokukoval po výsadní roli, převzal ji však talent Dustin Wolf. Na českého kolegu zase zbyla nižší minutáž. Ale i to se může na konci náročné sezony ukázat jako výhoda.

Vladař teď udělal maximum, aby v duelu s reprezentačním „konkurentem“ o pozici startovacího brankáře pro play off uspěl právě on.

Na ledě totiž, v rozporu s klidnou nenamyšlenou povahou v zákulisí, zatím vyčnívá.