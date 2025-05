Čeští hokejisté se po vyřazení ve čtvrtfinále vrací z mistrovství světa

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Myslím, že vyhrát šampionát dvakrát za sebou by byl zázrak. Muselo by přijet to nejlepší, co český hokej má, což se ale podaří jednou za čas,“ shrnul po prohraném utkání trenér Radim Rulík.

„Veřejnost to bude přijímat jako neúspěch. Ani my to jako úspěch nepřijímáme. Ale stejně jako se nám povedla Praha, tak teď víme, jaký byl poměr sil tady,“ uznal kvalitu soupeře kouč národního týmu.

Co zazní po návratu do Česka? Sledujte v přímém přenosu.