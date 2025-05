V listopadu si 49 zásahy proti Carolině vytvořil osobní maximum. Teď už platné jen v rámci NHL. Protože aktivita soupeře, jaké musel čelit během úterního večera v Herningu, byla rekordní. Na reprezentační úrovni dvojnásob neobvyklá.

„Rozhodně to byl jeden z nejtěžších zápasů, které jsem chytal,“ odvětil Vejmelka a dobře si sám vzpomínal: „Tolik zákroků jsem ještě neměl ani v NHL.“

Těžko si asi mohl něco vyčítat, však i z tribun zaplněných českými příznivci poslouchal své jméno.

„Slyšel jsem to. Fanouškům patří velký dík. Byli supr! Vážím si toho, snažil jsem se neodvádět pozornost od toho, co se děje na ledě, ale určitě to bylo příjemné.“

Upřímně, jeho zásluhou Češi utržili „jen“ čtyři góly. Poslední už pak do prázdné branky. Přesto osmadvacetiletý gólman opakoval, jak ho dění v závěrečném skupinovém utkání mrzí.

Tage Thompson ohrožuje českou bránu, kterou střeží Karel Vejmelka.

„Určitě jsem nečekal, že střel bude tolik, ale to je moje práce,“ líčil znovu. „Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel se nepovedlo. Byli jsme o něco pomalejší, o krok všude později.“

Hlavní důvod hledal v nedisciplinovanosti. Češi napáchali hned deset faulů. Do oslabení šli na dvanáct minut. Tedy necelých, dvakrát totiž inkasovali.

„A to je faktor, proč jsme to nezvládli,“ hodnotil brankář Utahu, který na chvilku přeskočil i na optimistickou notu.

„Musíme se dívat dopředu a hledat pozitiva. Rozebrat si to a hlavně se vyvarovat vyloučení,“ zdůraznil. „I když rozhodčí samozřejmě nepředvedli nejlepší výkon jako každý zápas. To je bohužel jedno z negativ celého mistrovství. S tím se musíme nějak vypořádat a neudělat ideálně žádný faul.“

Vejmelka si nic nedělá ani z papírově obtížnějšího soupeře, který při konečném třetím místě ve skupině jeho týmu hrozí. Vytáhl tak často omílané „pokud chceme medaili, musíme porazit všechny“.

Čeští hráči nastupují na led před utkáním se Spojenými státy, brankář Karel Vejmelka se zdraví s českými fanoušky.

„Ideálně,“ doplnil. „Teď už prostě musíme hrát s každým co nejlíp.“

Kdo ale na národní mužstvo vyjde, teď není jeho největší starost. Na sledování televize nemá celý vysátý ani pomyšlení: „Nejdřív zrelaxuju a doplním tekutiny, protože je potřebuju. Pak budu uvažovat dál.“