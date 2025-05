Reprezentace zároveň potvrdila, že proti Kazachstánu vyrazí bez Jakuba Lauka a Tomáše Kundrátka. Bližší informace ke Kämpfovi prozatím nemá.

„To vám dám vědět zítra, pozítří. Ale úplně spoléhat se na něj nemůžeme, což nám teď ukázala situace kolem Hertlika,“ popisoval Šlégr.

Potenciální posilu nechce rušit během napínavé série druhého kola s Floridou, která vyvrcholí sedmým duelem v noci z neděle na pondělí.

Pracovitý centr do ní zasáhl jen jednou. V pátém zápase, ve čtvrté formaci, na necelých třináct minut. A zrovna se nachomýtl k těžké domácí porážce 1:6.

Ostatní utkání proseděl na tribuně. „Ale nevíme, jestli je to ze zdravotních, nebo výkonnostních důvodů. Musíme počkat,“ hlásil generální manažer národního mužstva.

I kdyby Maple Leafs z druhého kola vyřazovací fáze vypadli, Kämpfův přílet by nepatřil mezi nejsnadnější.

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning, stíhá ho Michael Eyssimont (23).

Úterní zakončení skupinové fáze proti Spojeným státům americkým by s největší pravděpodobností nestihl. A nezapomínejme, že i on by nejprve musel projít výstupní zdravotní prohlídkou.

Právě kvůli ní se v Herningu k Čechům nepřipojí Hertl. Prognózy o zdravotních problémech, s nimiž nastupoval už v NHL, se jen potvrdily. Po konzultaci s odborníky slyšel: Na mistrovství nemůžeš.

„Nepřekvapilo nás to. Mluvili jsme spolu, zájem měl, rád by reprezentoval, bylo mu to líto. Říkal, že má smůlu, také loni nedorazil do Prahy kvůli zranění,“ líčil Šlégr.

O dalším postupu se bude s trenérem Radimem Rulíkem a zbytkem realizačního týmu teprve bavit. Počká reprezentace na Kämpfa? Zkusí povolat někoho z evropských hráčů?

Zatím těžko říct. Jasno je naopak o sestavě pro utkání s Kazachstánem, v níž nebudou figurovat Jakub Lauko a Tomáš Kundrátek.

Prvně jmenovaný si odnesl zranění v obličeji ze čtvrtečního duelu s Maďarskem (6:1), trénuje s košíkem. Zkušený obránce nehraje od zápasu s Norskem (2:1), v němž si pochroumal rameno.

„Jejich stav není tak dobrý, aby mohli naskočit, ale výhledově se s nimi počítá. U Kuby bolestivost přetrvává, Tomáš už by hrát chtěl, ale trochu ho brzdíme, aby byl co nejlépe připravený,“ řekl lékař Antonín Chochola.

Rulík tak vyšle do akce sedm beků a jen dvanáct útočníků, mezi tři tyče se po dvouzápasové pauze vrátí Karel Vejmelka.