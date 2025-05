Aktualizujeme 11:08 , aktualizováno 11:25

Dvě jasná vítězství vnesla do kabiny národního mužstva ještě lepší, uvolněnější náladu. Dobrovolný páteční trénink absolvovala jen pětice hokejistů, zbytek si užívá den volna a šetří síly na závěr skupiny. Další překážka? Nepříjemné Německo. „Chytat bude Daniel Vladař,“ prozradil asistent trenéra Jiří Kalous. Realizační tým věří, že by se do akce mohli vrátit i Jakub Lauko s Tomášem Kundrátkem.