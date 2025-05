„Když jsem vešel do haly, vybavil jsem si to. To byl snad i můj poslední zápas za repre,“ vzpomínal na prohru s Američany (2:3) bývalý centr.

Spolu s vystrojenou skvadrou se tentokrát nemusel přesouvat autobusem napříč městem do Kvik Areny na maličký ledový zimák. I moderní hala ovšem přináší národnímu týmu několik nepříjemností.

Jednak je to vzdálenost, jakou tým zdolává od vlastní šatny na led.

Trenéři národního týmu sledují své svěřence na tréninku v Herningu. Zprava Radim Rulík, Tomáš Plekanec a Jiří Kalous.

„Je to celkem daleko, odhadem asi sedm minut pěšky. Ale na zápas prý bude nějaká jiná,“ prohodil Daniel Voženílek.

Třeba gólmani dokonce používali golfová vozítka: „Je to vtipná vsuvka, viděli jsme ostatní, že to tak měli, tak jsme doufali, že nám to kustodi taky zařídí. Patří jim obrovský dík, že nám trošku pošetřily nožičky,“ smál se brankář Daniel Vladař.

Provizorně působí také vnitřek vzdálené kabiny, kde má Rulíkův výběr zázemí.

Jak Češi trénovali Brankáři:

Vejmelka, Vladař, Kořenář Útok zleva doprava:

Červenka – Sedlák – Pastrňák

Voženílek – Špaček – Zadina

Lauko – Kondelík – Flek

Beránek – Kodýtek – Stránský

Klapka Obrana:

Krejčík – Hronek

Pyrochta – Špaček

Hájek – Kundrátek

Ticháček – Gazda

„Samotná šatna je celkem fajn, ale sprchy a záchody jsou takový festivalový kóje, na to si musíme trochu zvyknout. S klukama vycházíme i u jednoho umyvadla, vždycky někdo odstoupí a není to problém,“ culil se rovněž Voženílek.

„Zažil jsem něco podobného už v Rize při svém prvním mistrovství. Ale je to vyhovující, nic nám nechybí,“ doplnil Jakub Flek.

Nestěžoval si ani na nedokonalý led, který organizátoři dávali dohromady na poslední chvíli. Ve čtvrtek se po něm drobný extraligový šampion pohyboval vedle Kondelíka s Laukem. Obecně se lajny držely v totožném složení.

Jediná úprava byla k vidění na přesilovkách. Elitní kvintet stále tvoří dirigující zadák Hronek a s ním Stránský, Sedlák, Pastrňák, Červenka.

V tom druhém ale na místě Klapky nastupoval Kodýtek, který zřejmě jako centr dostane v sestavě přednost. Na pozicích beků dál rotovali David Špaček s Krejčíkem, před nimi Zadina, Beránek a Michael Špaček. Formace ještě částečně pozmění přílet Martina Nečase.

Možná také proto trenéři ani tentokrát neoznámili, s jakou soupiskou půjdou do prvního střetnutí. Nejméně patnáct hráčů do pole a dva brankáře ale musí vedení reprezentace zapsat ve čtvrtek odpoledne na úvodním zasedání direktoriátu turnaje.

„Martin má přijet později večer,“ poznamenal Plekanec i směrem k pátečnímu odpolednímu duelu se Švýcarskem. „Promluvíme si s ním, jak se bude po letu cítit. Když to bude dobrý a bude chtít hrát, bude hrát.“

To už Češi ušetří čas i ve výstroji nachozené kroky. Budou se točit v jiné, zápasové kabině. Poblíž kluziště, na které se na vrcholné akci sezony vrací po sedmi letech.