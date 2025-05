Aktualizujeme 10:07 , aktualizováno 10:25

Od našich zpravodajů v Dánsku - Hokejový útočník Martin Nečas do Herningu v pořádku dorazil už ve čtvrtek a připojil se k národnímu týmu. Ne tak ale jeho výstroj. Česká reprezentace hned na úvod světového šampionátu řeší nečekanou komplikaci. „Je to zklamání, protože jsme Martina poslali byznysem,“ zalitoval generální manažer Jiří Šlégr. Nastoupí hvězdný forvard z Colorada do úvodního klání proti Švýcarům?