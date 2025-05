O co přesně šlo? Bruslařsky velice zdatný útočník, jeden z pěti zástupců mistrovského Curychu v sestavě, dostal v čase 55:20 dvě minuty za zdržování hry.

Při výjezdu z obranného pásma poslal puk přes mantinel do prostoru trestných lavic, proti verdiktu dvojice hlavních rozhodčích Andrise Ansonse a Tobiase Björka hlasitě protestoval.

Spokojený nebyl ani Fischer. „Dle mého názoru se nemělo vylučovat, našemu hráči jeden z protivníků (Tomáš Kundrátek) přizvedl hokejku,“ hlásil kouč obhájců stříbra po prohře 4:5 v prodloužení.

Český obránce, který na vyhození okamžitě upozorňoval, ve snaze zastavit hrozící protiakci skutečně částečně ovlivnil Malginův pohyb rukama.

Z opakovaných záběrů ale lze snadno vyčíst, že kotouč poslala mimo ledovou plochu Švýcarova hokejka, sudí tedy původní rozhodnutí neměnili.

Jakub Lauko se pošťuchuje se švýcarským útočníkem Simonem Knakem.

Za třiapadesát vteřin bylo vyrovnáno, ujala se Sedlákova dorážka ze vzduchu. Další otočku ve skóre pak v prodloužení dokonala nekompromisní rána Romana Červenky.

„Češi mají zase výborné mužstvo, byla to tuhá bitva. Bohužel to nevyšlo, ale aspoň máme bod,“ hledal pozitiva kapitán Nico Hischier, jenž společně s Jonasem Siegenthalerem a Timem Meierem přiletěl z New Jersey.

Křivdu necítil, Malginovu vyloučení nechtěl věnovat tolik pozornosti. Opačné pocity prožívali Rakušané, kteří v souběžně hraném utkání ve Stockholmu podlehli Finsku 1:2.

Sahali po další senzaci. Vzpomínáte, jak před rokem na severského favorita vyzráli v Praze? O šokujícím triumfu rozhodl v čase poslední vteřině utkání Benjamin Baumgartner.

I tentokrát outsider doháněl dvougólovou ztrátu, soupeři znovu pořádně zatápěl. V pětapadesáté minutě dokonce vyrovnal, ale radoval se předčasně.

Střídačka soupeře sáhla po trenérské výzvě, Michael Campbell a Michael Tscherrig po zhlédnutí videozáznamu trefu Marca Kaspera odvolali. Vadilo jim postavení Dominica Zwergera na hranici brankoviště.

Na neuznaný rakouský gól se můžete prohlédnout v čase 2:00:

„Říkal jsem si: To má být vtip? Neudělal jsem nic, co by gólmanovi bránilo v zákroku. Teď už to ale nezměním,“ okomentoval sporný moment naštvaný útočník.

S rozhodčími předtím řešil i situaci z konce prostředního dějství, kdy inkasoval nesmyslný dvouminutový trest za nafilmovaný pád po podrážení Harriho Pesonena.

„Pak za mnou sudí přijel a omluvil se mi. Přiznal chybu, prý měl být vyloučený jen Fin. Toho si opravdu vážím, jen doufám, že když se vrátí k neuznanému gólu, nebude litovat, že pochybil i tam,“ hlásil Zwerger.