21:15

Od našich zpravodajů v Dánsku - Důležité dva body. Důležité vítězství pro sebevědomí. Důležitý start do hokejového mistrovství světa. Češi si oddechli, porazili Švýcary 5:4 v prodloužení a navíc Martinu Nečasovi už dorazila výstroj. Pozitivní zprávou je i to, že se Jakub Lauko po úderu do obličeje zvládl v pátek vrátit do zápasu.