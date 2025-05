„Máme to nachystané,“ pravil Rulík před klíčovým čtvrtečním mačem, který odstartuje ve 20.20. Na post brankářské jedničky i pozici poslední zámořské posily odpověděl jen strohé „ano“. S kolegy vše pečlivě probral a nastudoval. „Teď to budeme jen prezentovat hráčům.“

Dopoledne jdou všichni na rozbruslení?

Ano, tím, že se hraje ve 20.20, tak je to jednoznačná volba. Ve středu hráči zregenerovali a v den zápasu máme rozbruslení a další přípravu na čtvrtfinále.

Na co je připravujete? Čeho se musí vyvarovat?

Takže vy chcete, abych tady řekl, co si Švédové přeloží a připraví se na nás? Taktiku sdělovat nebudeme, nejdřív to řekneme hráčům, určitě ne nic do médií. Jestli se nám pokyny podaří naplňovat, poznáte hned v zápase. Každému, kdo sleduje hokej, je to jasný: z 22 hráčů do pole na švédské soupisce je 19 z NHL. Obránci, útočníci, obrovská kvalita. Pokusíme se na to co nejlépe připravit a sehrát s nimi co nejvyrovnanější partii.

Může pomoct i loňské vysoké vítězství 7:3 v pražském semifinále?

To je spíš otázka pro hráče. Ale kluci, co to absolvovali, si určitě vzpomenou. Vědí, že šance na úspěch jsou.

Co David Kämpf? Už jste se spolu na něčem domlouvali?

Viděl jsem se s ním zatím tři minuty. Komunikovali jsme s ním, když jsme byli v zámoří. Netřeba ho zkoušet, je to špičkový centr. Jsme rádi, že to takhle dopadlo a že nás doplnil.

Také on byl v Praze, kde vás hnali diváci. Teď budou mít podporu Švédové. Nemůže je ale svázat?

Nedokážu posoudit, s tímhle úplně zkušenost nemám. Podporu mít budou, atmosféra bude bouřlivá. K takovým zápasům na mistrovství světa se to hodí.

Vám by mohla změna prostředí i pomoct, že zapomenete na nezdar s USA, že?

Nevím, jestli to prospěje, ale s Amerikou jsme si skupinu pokazili, protože jsme mohli potkat Rakousko, což je úplně jiný soupeř. Oproti Švédsku je to, při vší úctě k Rakušanům, velký rozdíl. Zkomplikovali jsme si to, musíme se k tomu postavit čelem, čeká nás jeden z favoritů turnaje.

Zvládne tedy tým poslední porážku vytěsnit?

Určitě, to jsou zkušení hráči, mají něco odehráno. V tomhle bych problém neviděl, teď uvidíme úplně jiný zápas než proti Americe.

Proti defenzivně skvělému týmu, co ještě ani neinkasoval v oslabení.

Víte, kolik měli v průměru vyloučených na zápas? To s tím bude souviset, soupeři proti nim nehrají moc přesilovek. Bylo jich dvanáct, to vychází ani ne na dvě oslabení na zápas. Bude určitě hrát velkou roli, když si pomůžeme v početní převaze, to je plus. Ale klíč bude jinde.

Jonas Brodin a Leo Carlsson slaví švédský gól proti Finsku.

Kde?

Švédové mají strašně silnou hru v útočném pásmu. Čtvrtinu branek dali ze hry odtamtud. Většinou to statisticky bývá tak, že po vstupu do pásma padají branky do 10 vteřin, ale Švédové to mají jinak. Když vás zamknou a začnou motat, jsou strašně silní na puku. Je jedno, kdo je bek, kdo útočník, všichni rotují. Soupeře uvaří a pak skórují.

Fyzická hra na ně může fungovat? Že byste jim zápas otrávili.

No nevím, na tom velkém hřišti je to těžké, všude to máte strašně daleko.

Jak vám taktiku narušuje příjezd hvězdného Williama Nylandera?

Taktickou přípravu to neovlivní. Soustředíme se hlavně na sebe.