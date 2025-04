Do startu světového šampionátu zbývá posledních patnáct dní. Čeští hokejisté tak vstupují do druhé poloviny zápasové přípravy, kterou ve čtvrteční podvečer načínají domácím duelem se Slovenskem....

Katastrofa v obraně Edmontonu. McDavid a spol. v play off hoří: Musíme už hrát!

Loni Edmonton v hokejové NHL díky pečlivé hře prošel až do finále. Cestu v play off započal, stejně jako letos, proti Los Angeles. Jak rád by si úspěšný start zopakoval. K hezkým představám ale...