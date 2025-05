Odlet v 15 hodin, přílet zhruba v 16.45. Národní tým odcestoval do Dánska. A nebyl sám. O letadlo z Prahy se podělil se soupeřem, proti němuž v pátek odpoledne (16.20) turnaj zahájí.

Loňští finalisté ze Švýcarska, podle Radima Rulíka jeden z největších favoritů na zlaté medaile, v neděli v Brně porazili jeho svěřence 5:3.

„Výborné mužstvo, strašně těžký protivník na úvod,“ souhlasil s reprezentačním koučem předpokládaný, ale zatím nepotvrzený kapitán Roman Červenka.

On a jeho spoluhráči v úterý dopoledne absolvovali krátký trénink ve Strašnicích.

Devětatřicetiletý veterán po ledě bruslil v elitní útočné formaci vedle Lukáše Sedláka a Davida Pastrňáka, ve stejném složení s největší pravděpodobností nastoupí i na startu základní skupiny.

„Zahrát si s Pastou, to je vždycky radost! Něco málo jsme si k tomu řekli, musíme se připravit. Na přípravu máme ještě pár dní, snad to bude fungovat,“ hlásil Červenka.

Na obnovení fungující spolupráce se těší i tahoun Bostonu, jenž se po skončení klubové sezony udržoval v kondici. A když se při tréninku cítil dobře, řekl si: Jdu do toho!

„O to jednodušší rozhodování jsem měl, pomohly i vzpomínky na loňské zlato, to se vám hned chce víc. Odráží se to i na náladě v kabině. Parta byla loni neskutečná, už víme, co pro úspěch udělat,“ líčil Pastrňák.

Vzápětí ale doplnil, že očekává úplně odlišné mistrovství. Tým je částečně jinak složený, nastoupí v novém prostředí proti jiným soupeřům. Ale natěšenost mezi hráči zůstává stejná.

Třeba Jiří Ticháček v nominaci původně vůbec neměl být. Trenéři ho během Českých her poslali domů, k opětovnému povolání do týmu mu pomohlo zranění Michala Kempného.

„Už jsem si lehce plánoval volno, hledal si dovolenou, ale když mi zavolali, neváhal jsem. Taková šance se neodmítá! Strašně si to užívám, ale jak se turnaj bude blížit, nervozita poroste,“ přiznal dvaadvacetiletý obránce.

V Herningu čekají hráče i zbytek mužstva především organizační věci.

Ubytování, prohlídka stadionu, kabiny i prostor, kde budou probíhat porady u videa. „Ráno už máme trénink, takže potřebujeme mít všechno připravené,“ hlásil Kalous.

Trenéři a generální manažer Jiří Šlégr mají v plánu ještě jednu činnost. Čekání za zprávy ze zámoří ohledně Nečasovy zdravotní prohlídky a jeho případného příletu.

Jasněji by mělo být ve večerních hodinách, nejpozději během středečního dopoledne.