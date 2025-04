S Rakušany se národní tým střetl už ve čtvrtek, kdy zvítězil ve Znojmě 4:0 a tým vzadu jistým výkonem podržel gólman Šimon Zajíček. Toho tentokrát nahrazuje Kacetl. Muž, jenž byl pro změnu minulý týden u triumfu 7:0 nad Němci.

ONLINE: Rakousko vs. Česko Přípravný duel hokejistů před mistrovstvím světa sledujeme podrobně.

Když k tomu přičtete ještě výhru 1:0 nad stejným soupeřem, kdy chytal Dominik Frodl, a únorový úspěch na závěr Švédských her proti Švýcarsku (3:0) s Josefem Kořenářem, vyjde vám zmíněná skvostná bilance.

„Mužstvo se gólmanům snaží pomáhat, abychom dali soupeři co nejméně vyložených šancí. Chceme hrát zodpovědně do obrany. A na to, že je máme takhle poprvé pohromadě a těch tréninků nebylo až tolik, tak se s tím vypořádali velice slušně,“ poznamenal k dubnovým výsledkům kouč Radim Rulík.

Trenérský štáb ale nebyl úplně spokojený s posledním výkonem jeho svěřenců proti jižním sousedům, zejména kvůli první třetině, kdy soupeř jel i sám na branku.

„Chyby se stávají,“ reagoval však asistent Jiří Kalous. „Víme o tom, naším cílem je zlepšovat se v přípravě krok za krokem a odstraňovat ty systémové chyby. Potřebujeme, aby si to kluci zažili, tréninků a času není až tolik. Zaměřujeme se hlavně na hru v obranném pásmu, přechody středního pásma, ale i na hru v útočném pásmu z hlediska zajištění.“

„Dobrá hra dozadu je nejdůležitější částí našeho hokeje. Samozřejmě to nemůže pokračovat donekonečna, ale každý zápas s nulou je dobrý i pro gólmany, kteří chytají fantasticky,“ podotkl útočník Filip Přikryl.

Čtyřiadvacetiletý hráč Budějovic v sestavě figuruje i nyní. Celkově v ofenzivě dochází na tři personální změny, příležitost dostává trio Adam Kubík, Matyáš Filip, Jaromír Pytlík. Naopak volno mají Ondřej Rohlík, Vojtěch Hradec a Radan Lenc.

Do sestavy se vrací také obránci David Moravec s Tomášem Kundrátkem namísto Jiřího Ticháčka s Janem Košťálkem.

Proti alpské zemi hokejisté usilují o potvrzení skvělé bilance. S výjimkou nájezdové porážky na mistrovství světa v Tampere před třemi lety (1:2N) pokaždé zvítězili.

A mají o to větší motivaci se předvést, poněvadž Rulík avizoval, že před dalším kempem v Ostravě a zápasy se Slovenskem čeká kádr další řez.