„Z Davidovy strany byl zájem už když jsme tam jeli na inspekční cestu. Že kdyby vypadl, rád by reprezentoval,“ vypíchl Šlégr oboustrannou shodu z návštěvy, kterou s koučem Radimem Rulíkem podnikli na konci března.

Nechce ale předbíhat, Kämpfovi skončila sezona v noci, před pár hodinami. S Maple Leafs v rozhodujícím sedmém zápase druhého kola podlehl obhájcům Stanley Cupu z Floridy 1:6.

„Čekali jsme, jak to dopadne, v uvozovkách jsme věřili, že vypadnou dřív,“ popisoval Šlégr. „Dneska se spojím s manažerem Toronta a doufám, že ho co nejdřív uvolní.“

Kämpf byl součástí loňského zlatého týmu v Praze a dával poslední gól šampionátu, kterým do prázdné branky stvrdil finálové vítězství nad Švýcary poměrem 2:0.

„Top hráč,“ pronesl asistent Jiří Kalous. „Máme ho vyzkoušeného, zná systém, jaký chceme hrát, zapadá nám do toho. Všichni taky víme, že na centru nás to trošičku tíží, pokud všechno dobře dopadne, věříme, že by mohl stihnout čtvrtfinále.“

Útočník David Kämpf se poprvé zapojil do tréninku české reprezentace.

To je na programu ve čtvrtek, Kämpf si tedy musí vyřídit všechny potřebné náležitosti k odletu a pak by ho čekal rychlý přechod z úzkého kluziště na široké, které provází šampionát v Herningu a Stockholmu.

I s možným přesunem do švédského hlavního města musí reprezentace počítat, variant je tak samozřejmě víc.

Jak Češi trénovali Červený dres: D. Špaček, Hájek, Pyrochta, Kodýtek, Zadina, Klapka, Beránek Bílý dres: Gazda, Ticháček, Pastrňák, Lauko, M. Špaček Kořenář

