Hvězda z Colorada, poprvé na mistrovství světa zařazená na pozici centra, převážně nastupovala ve druhé lajně mezi Jakubem Laukem a Matějem Stránským.

Ve třetím dějství se objevila i po boku Ondřeje Beránka a Jakuba Fleka, jenž se rozehrává do střelecké formy. S Kazachstánem udeřil jednou, proti Němcům ozdobil jubilejní 100. start v reprezentaci dvěma trefami.

Na druhém gólu čerstvého extraligového šampiona se Nečas podílel asistencí. Vyhověli si, Němci s nimi měli problémy. Že by se snad pro blížící se čtvrtfinále rýsovala lajna tří svižných bruslařů?

„Je to jedna z variant. Vyhodnotíme si to a uvidíme,“ nechtěl Rulík před klíčovými bitvami prozradit příliš.

Nečas ve středu útoku dlouho nenastoupil, ale zvládl to obstojně. Počítáte tam s ním i do dalšího průběhu turnaje?

Na to si počkáme. Jeden těžký zápas už jsme zvládli, máme před sebou další, ale zároveň pracujeme s tím, abychom se před čtvrtfinále trefili do sestavy. To je pro nás rovněž klíčové.

Martin Nečas u puku během zápasu proti Německu

Přesun na novou pozici jste s ním řešili?

Ne, prostě jsme ho tam dali. Kluci z Ameriky jsou na takový přístup zvyklí. To je výhoda, nejsou rozmazlení. Ne snad, že by hráči z Evropy byli, jen chci říct, že v NHL je zcela běžné, že hrajete tam, kam vás trenér postaví.

Plánujete i proti Američanům hodně zkoušet?

To netvrdím. Když se nám něco osvědčí a bude to fungovat, budeme tomu věřit. Ve třetí třetině jsme sestavu trochu měnili, nemyslím si, že by se to ukázalo jako špatný krok. Hráli jsme v ní lépe než ve druhé.

Výsledek opět vypadá jednoznačně.

Ale zápas jednoduchý nebyl. Měli jsme i štěstí, soupeř dal dvě tyčky. Párkrát jsme ztratili puk ve středním pásmu, pak přišly nebezpečné protiútoky. Chtěli jsme se toho vyvarovat, ale ne vždy se to dařilo. Odehráli jsme kvalitní utkání s kvalitním týmem.

V prostředním dějství vás Němci zatlačili. Nápor jste ustáli a dali dva góly, šlo o klíčový moment?

Byli silní na puku, hráli u nás v pásmu. Na velkém ledě je to občas složité, šikovní hokejisté dokážou rychle otáčet hru a zkomplikovat vám to. A Němci takové hráče mají, proto jsme se dostávali pod tlak. Ale zvládli jsme to, gólman chytal výborně, podržel nás. Pak jsme odskočili a uklidnili se.

Berete nulu Daniela Vladaře jako velké plus?

Hlavně pro něj. Vychytat ji v takovém utkání na mistrovství světa je skvělé pro sebevědomí. Ale myslím si, že ostatní hráči neřeší, jestli to skončí 5:0 nebo 5:1.

Konečně se zadařilo také elitní přesilovkové lajně.

Góly v přesilovkách vždycky pomůžou. Letos obzvlášť, protože rozhodčí tu moc nevylučují. V dalších zápasech mohou speciální formace sehrát klíčovou roli, ale také nemusí. Uvidíme.

Do sestavy se vrátili Tomáš Kundrátek a Jakub Lauko, který se ani s košíkem nebál osobních soubojů.

Nejdůležitější je, že dohrál a zranění v obličeji ho neovlivnilo. Sice dal branku v oslabení, ale v příštím zápase bude určitě ještě lepší.