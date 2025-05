Dával si totiž pozor, jak moc otevírá pusu. Doktor Antonín Chochola mu minulý čtvrtek nahazoval sanici po tvrdém direktu od maďarského obránce Tornyaie, kterého přímo proti pětadvacetiletému forvardovi přistrčil Adam Klapka.

„Když mi to vraceli na místo, to byl nejbolestivější moment,“ zavzpomínal s nelibostí Lauko po vítězném utkání s Německem (5:0).

V jeho 41. minutě zapsal první kariérní gól na vrcholné reprezentační akci. Využil smůly Moritze Seidera, jenž v přesilovce dojel soupeřem vyhozený puk, zacouval, načež se mu kotouč zadrhl. Německá hvězda nestačila zareagovat, podklouzla a napadající Lauko ze šance získal maximum.

„Nadáváme, že je led špatný. Viděli jste, že není dobrý, v hale je vedro, nestačí to pořádně zamrznout. Teď to pomohlo nám.“

Gól Jakuba Lauka v oslabení v utkání s Německem:

V pozdějších minutách by se asi podobná situace neodehrála. Nejenže by se led stačil s větším odstupem po pauze dát lépe dohromady, ale taky by se na něm Lauko v početní nevýhodě možná ani neobjevil.

S postupujícím časem totiž bolest v obličeji sílila.

„První dvě třetiny to docela šlo, chodil jsem do nějakých soubojů, nijak mě to neomezovalo, ale ve třetí jsem cítil, že mi prášky moc nepomáhají a ke konci už to nebylo nic moc,“ připouštěl pražský rodák. „Jsem rád, že jsme vyhráli, že Vlady udržel nulu a že jsem mohl pomoct.“

Triumf si ale nejspíš moc nevychutnal. Však i řada potravin mu vzhledem k nutnému otevírání pusy dělá potíže. Nemluvě o dlouhém přežvykování. Normálně se může najíst až od neděle.

„Teď si ale asi zajdu na polévku, nechám si jídlo nakrájet a namixovat, fakt to není nic moc,“ mrzelo hokejistu, kterého na kluzišti dobře poznáte díky mřížce přimknuté k helmě na ochranu citlivého poranění.

Český hokejový útočník Jakub Lauko (vlevo) po návratu na led slaví gól s Lukášem Sedlákem.

„Košík jsem měl už minulý rok, to jsem dostal bruslí do obličeje, takže asi měsíc a půl jsem si s mřížkou střihl,“ vysvětloval k nestandardnímu vybavení v seniorské kategorii. „Jsem na to možná víc zvyklý než jiní, ale s plexi se hraje lépe.“

A přece gólovou radost český bojovník okusil až teď, za nepříjemných okolností. Snad i odměnou za vypětí a odhodlání, s jakými se chce rvát za národní tým.