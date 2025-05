„Výkon jde nahoru, myslím, že super,“ pochvaloval si na mistrovství už dvanáctibodový Pastrňák utkání, do kterého Češi nastoupili s překopanými útoky. Tedy pochopitelně s výjimkou prvního tria, které zkrátka šlape.

Červenka s útočníkem Bostonu drží shodný statistický zápis (5+7).

O první trefu se ještě významně zasloužil Martin Nečas přihrávkou v početní převaze, kdy nenápadně oslovil českou osmaosmdesátku. Ta pak u druhého zásahu výborně našla kolegu z formace Lukáše Sedláka.

Davide, je asi radost na tu souhru koukat, co?

Jo, samozřejmě spolu trávíme čím dál tím víc času. Určitě nám to pomáhá, ale musíme dál pracovat.

Proti Němcům jste působili poměrně suverénně.

Důležitá výhra s čistým kontem. Nebylo to jednoduché, ale celkově tam bylo všechno. Určitě jeden z nejlepších výkonů na turnaji.

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš Sedlák

Jako klíčové se ukazují přesilovky, byť jich moc nemáte.

Zase. Byly snad dvě. Je třeba je využít. A když to tam nespadne jako minulý zápas, tak jsme je aspoň zamkli. Musíš prostě vytvořit ten tlak, i když nedáš gól. Teď to vyšlo a doufejme, že to tak bude pokračovat.

Navíc jste si zkusili trochu jiný hokej, kdy se proti vám soupeř tak nestahoval jako Maďarsko nebo Kazachstán, že?

Kazaši výborně bránili pět na pět. Tam v boxu moc místa nebylo. Němci hrají nahoru dolů. Bek je podporuje každý útok, což přináší výhodu, že když vybojuješ puk, můžeš jet do protiútoku. V obranném pásmu je ale hřiště tak velký, že jakmile se dostaneš pod tlak, tak se musíš zatáhnout a nechat je jezdit kolem.

Je to dobrá průprava před „malým čtvrtfinále“ s USA?

Pro nás je to jen další zápas. Všechny bereme stejně, připravujeme se na sto procent. Nikoho nepodceňujeme, na nikoho se nepřipravujeme víc, nebo míň. Bude další zápas, Amerika je určitě velice silný tým. Musíme se soustředit na nás, být připravení a hrát naši hru. Snad vyhrajeme.

Ale hrajete o umístění, abyste se nestěhovali. I se šesti výhrami nemusíte skončit druzí, neřešíte to?

Tohle je něco, o čem můžete spekulovat vy. Nás to fakt nezajímá, ani slovo o tom nepadlo. My se připravujeme zápas od zápasu. Hlavně nikoho nepodceňovat, z nikoho nedělat bohy. Je to o nás. My se soustředíme na naši hru, abychom byli co nejlépe připraveni.

Pomáhá vám i návštěva rodin, s kterými jste se mohli potkat? V hledišti byla také vaše maminka Marcela.

Jo, určitě. V neděli byl den volna, rodinky přijely. Kluci mohli vidět svoje děti. Určitě to pomůže k odreagování hlavy. Snad nám přinesou štěstí i nadále.

Gól Davida Pastrňáka v přesilovce po krásné nahrávce Martina Nečase:

Co jste říkal na Daniela Voženílka, který soupeře ve druhé třetině poslal na vaši střídačku?

Všiml jsem si toho pozdě (smích). Ale tohle se stává, je to součást hokeje. Vždycky je příjemnější, když takový zákrok přijímá hráč z druhé strany.

Co jste říkal na atmosféru, kterou vytvořili čeští diváci? Už byla jako v Praze?

Ne. Ale byli dobří!