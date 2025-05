Poslední utkání před odletem na mistrovství světa českým hokejistům nevyšlo. Sestava, do níž trenéři nasadili především hráče, kteří bojují o nominaci, nestačila na domácí půdě v Brně na Českých...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour byly České hokejové hry. Od čtvrtka 1. května do neděle 4. května si to v Brně rozdaly čtyři reprezentační výběry. Souboje měly o něco jiskřivější nádech než jindy...

Finští hokejisté toho na Českých hrách příliš nepředvedli. Po přijatelné prohře s domácím týmem a debaklu od Švýcarska uzavřeli své vystoupení v Brně porážkou 2:6 od Švédska. To jejich severští...

Naděje na Nečase. O reprezentaci měl vždycky zájem, večer bude jasněji

V noci ještě bojoval v NHL o postup do druhého kola play off, Colorado ale v klíčovém sedmém duelu s Dallasem padlo 2:4. Hokejový útočník Martin Nečas tak má po sezoně a nabízí se otázka, zdali by...