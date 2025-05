O Nečasových bruslích se mluví už pomalu týden. Nejdřív nikoho nepotěšilo, když zůstaly na letišti v Londýně.

Křídlo z Colorada spěchalo posílit národní tým po vypadnutí z play off NHL a spolu s ním dorazila téměř všechna zavazadla až na jedno. Zatoulal se hokejový bágl s výstrojí a především bruslemi.

Nečas kvůli tomu nestihl první utkání proti Švýcarsku a sledoval ho jen z tribuny. V cizích bruslích hokejista na tak vysoké úrovni hrát nemůže, tím spíš takový bruslař a kouzelník jako Nečas.

Teď se o nich mluví proto, že na šampionátu v Dánsku skórovaly. V pondělním utkání s domácími Dány vyjel Ondřej Beránek od mantinelu a nahodil puk směrem k bráně.

Šťastně trefil právě Nečasovu levou brusli, od níž puk zajel za brankáře soupeře.

Podívejte se na Nečasův gól:

První trefa hbitého křídla s číslem 98 na letošním turnaji byla na světě. „Naštěstí to tam padlo! Nebál jsem se, že by gól neuznali, protože v pravidlech stojí, že když to není kopnutí, ale jen nohu nastavíte, je to v pohodě,“ vykládal Nečas.

Později se radoval ještě podruhé a dost si ulevil: „V prvním zápase (v neděli proti Norům) jsem se necítil dobře, napodruhé to bylo o dost lepší.“

Pochvaloval si souhru s parťáky z útoku Michaelem Špačkem a Filipem Zadinou, byť třeba do obrany ještě mají co dohánět, což naznačil i trenér Radim Rulík, když řekl, že si s nimi musí o něčem promluvit.

„Hráli jsme spolu v reprezentaci osmnáctiletých i dvacetiletých. Vím, jaký je Záďa hráč. Ale na takhle velkém hřišti je to úplné jiné. Můžeme se více hledat a nacházet. Jen abychom to zlepšovali,“ přeje si Nečas.

Vyjádřil se i ke kontroverznímu momentu ze druhé třetiny, kdy rozhodčí současně vyloučili Dána Alexandera Truea za podrážení a Nečase za nafilmovaný pád.

„K filmování to mělo daleko!“ říká český střelec. „Já si ho prohodil, on mi tam dal hokejku pod špičku. A nevím, jestli jsem zakopl o tu hokejku nebo vlastní špičku.“

Češi dostali v úterý úplné volno, také ve středu budou pouze trénovat. Až ve čtvrtek nastoupí od 20:20 proti Maďarsku, kde by si měli připsat poklidnou a bezpečnou výhru.

Podívejte se na druhý Nečasův gól: