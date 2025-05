„Co jsem dostal informaci od doktora, byl na CT a měl vyhozenou sanici, která se mu vrátila zpátky,“ líčil ustaraně. „Nedošlo ke zlomenině, budu s ním mluvit v pátek a domluvíme se, jestli bude nutné, aby hrál proti Kazachstánu, když máme třináct útočníků. Můžeme mu dát režim, aby se to uklidnilo.“

Na pětadvacetiletého útočníka se v reprezentaci lepí smůla. Mezi juniory před šesti lety na domácím turnaji v Ostravě dohrál hned v první minutě, kdy led opouštěl s poškozenými kolenními vazy.

V úvodním klání v Herningu proti Švýcarsku dostal zásah hokejkou do obličeje, ale dál pokračoval.

Ve čtvrtek proti Maďarům ve 47. minutě schytal úder od obránce Tornyaie, kterého Adam Klapka zezadu strčil přímo proti spoluhráči. Ten po zápase naštvaně procházel okolo mixzóny.

Podle Rulíka by Lauko do klání proti Německu, které následuje po Kazachstánu, nastoupil nejspíš s celoobličejovým krytem, aby jeho dolní čelist neutrpěla další ránu.

„Jestli nebude mít nějaké příznaky, třeba bolesti hlavy, počítáme s ním,“ ubezpečil kouč národního týmu.

Jakub Lauko padá u maďarské střídačky po souboji s Bencem Horváthem.

Do hry tak mohl vrátit Jakuba Fleka, jenž po první třetině odpočíval a přepustil svoje místo na křídle třetí lajny právě nešťastníkovi u Laukova zranění. Na vrcholné akci debutujícímu třináctému útočníkovi Klapkovi.

„S Kubou Flekem jsem se po první třetině domluvil, že Adam půjde hrát. Po zranění Kuby Lauka byl okamžitě připravený do hry, takže jsme pořád jeli na čtyři kompletní formace a Laukova ztráta tak nebyla znát,“ vykládal Rulík.

Jinak působil vcelku spokojeně, hlavně vzhledem k výsledku a nutnému tříbodovému zisku.

„Nezdá se to, ale tohle nejsou zápasy, na které by se trenéři těšili. Možná ani hráči, to bude podobný,“ povídal upřímně. „Všichni víme, že to nebylo optimální, ve třetí třetině jsme ale odskočili a už to v klidu dohráli. Už se budeme soustředit na další zápas.“

Rulíkovi se nelíbilo hlavně prostřední dějství, o to víc se mu ale ulevilo, jak tým zareagoval a v závěru přidal.

V psychicky tak náročném klání.

„Je těžké se proti takovému soupeři vyhecovat. Loni v Praze jsme měli Británii, vyhráli jsme 4:1 a to byl daleko lepší soupeř než Maďaři. Při vší úctě k nim. Fakt to není příjemné, ještě po dvou dnech pauzy, kdy jsme z toho trošku vypadli. No, byl to zbytečný zápas, ale podstatné jsou tři body. Jdeme dál.“

David Pastrňák útočí na branku maďarského gólmana.

Za zásadní označil trpělivost. Češi do protivníka bušili a první trefa toho večera dvougólového Davida Pastrňáka ze 17. minuty je uklidnila.

„I pro jeho sebevědomí je to určitě super a já jsem za něj samozřejmě taky rád,“ pochvaloval si Rulík výkony v souhrnu devítibodového lídra produktivity na světovém šampionátu.

Starosti mu ale dělá zatím nevýrazná druhá lajna, v níž figuruje druhá velká posila ze zámoří – Martin Nečas.

„Doufám, že se brzy připojí i on, v NHL byl taky velmi dobrý. Má před sebou daleko lepší zápasy, než co zatím odehrál. Budeme trpěliví a věříme, že naváže na Pastu.“