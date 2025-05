ONLINE: Česko - Maďarsko. Čtvrtý zápas na MS, hokejisté hrají s outsiderem poprvé

Spoluhráči gratulují Danielu Voženílkovi ke gólu do prázdné dánské brány. | foto: Reuters

Posilněni vysokou výhrou 7:2 nad Dánskem vstupují Češi do dalšího utkání, kde jsou papírovými favority. V pondělním duelu se zadařilo ofenzivním hvězdám, Martin Nečas dvakrát skóroval, po gólu a dvou asistencích si připsali David Pastrňák s Lukášem Sedlákem.

ONLINE: Česko – Maďarsko Čtvrté vystoupení národního týmu na MS sledujeme podrobně

Spolehlivý výkon podal při premiéře na světovém šampionátu brankář Vladař, jenž pochytal 29 střel z 31 dánských pokusů. Mezi třemi tyčemi dostává důvěru sedmadvacetiletý gólman také dnes.

V turnaji naopak český tým pokračuje bez zraněného Jáchyma Kondelíka, na soupisku tak trenérský štáb v úterý dopsal Klapku, jenž zaujme pozici třináctého útočníka.

„Jak jsem se cítil po dopsání na soupisku? Úleva. Člověk je tady proto, aby hrál hokej. Samozřejmě jsem přijal roli, kterou jsem dostal, ale když dostanete možnost být s klukama na střídačce a na ledě, tak tam chcete být. A jsem velice rád, že jsem ji dostal,“ těšilo Klapku, pro kterého půjde o první start na vrcholné akci.

Na té se obě reprezentace v novodobé historii ještě nikdy neutkaly. „Na zápas jsem sám zvědavý i proto, že přímá konfrontace tady ještě nebyla,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Maďaři jsou nováčci v elitní skupině a na kontě mají tři body za úterní výhru nad Kazachstánem. Díky nim se tak přiblížili záchraně, která je jejich hlavním cílem.

„Víme, co hrají, a nehrají vůbec špatně. Porazili Kazachstán, který porazil Nory. A ti nás velmi trápili. Nebude to nic jednoduchého a je to zápas, na který si musíme dát pozor,“ konstatoval Kalous.

Speciální zápas čeká zadáka Šimona Szathmáryho. Devětadvacetiletý rodák z Jihlavy pochází ze slavné hokejové rodiny, je vnukem legendárního československého obránce Jana Suchého.

Szathmáry před nedávnem získal maďarské občanství a teď nastoupí proti některým bývalým spoluhráčům. V Havlíčkově Brodě vyrůstal s Ondřejem Beránkem, před lety se v Chomutově potkal s Červenkou.

On i jeho spoluhráči však jdou do večerního střetnutí v roli outsiderů. Potvrdí čeští hokejisté papírové předpoklady a přiblíží se čtvrtfinále? Sledujte od 20.20 podrobně.