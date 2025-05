POHLED: A vám z toho oči nekrvácely? Zápasy s Maďary snižují vážnost MS

Proto klobouk dolů před českými hokejisty, že k duelu s absolutním outsiderem přistoupili bez předsudků, zodpovědně a vážně. Vyhráli 6:1, byť i na jejich hře bylo patrné, že se těší, až budou mít utkání za sebou.

Z toho, co se odehrávalo na ledě, krvácely oči a bolela hlava.

Hned v první třetině jsem si vzpomněl na pár let starou hlášku Milana Antoše v České televizi: „Je to hnus. Je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat.“

Maďaři nechtěli hrát hokej.

V bloku pěti hráčů stáli před svým brankářem a čekali bůh ví na co. Nebruslili, nenapadali, čekali na porážku.

„Já jsem tohle asi nikdy nezažil. Přišlo mi to až moc. Nesnažili se nic vytvořit. Čekal jsem, že po pár gólech po nás začnou chodit, ale nic,“ divil se Lukáš Sedlák. „Jediné emoce v zápase byly, když jsem se tam rozčílil. Trefili mě krosčekem do krku, to mě naštvalo.“

I kouč Radim Rulík na otázku, zda to nebyl zbytečný zápas, bez obalu odpověděl: „Byl... No, podstatné jsou tři body. Jdeme dál.“

Vůbec nepomohla komorní, až vesnická atmosféra. Organizátoři ohlásili skoro tři tisíce diváků, ale tomu při pohledu na prázdné tribuny může věřit snad jen blázen.

Ondřej Beránek pálí puk do sítě Maďarska.

„Smutný. Upřímně nevím, proč mistrovství do takových míst dávají, když to tu nikoho nezajímá,“ nechápal dvougólový David Pastrňák. Lídr bodování turnaje.

On ani další to neřeknou, ale jedním z hlavních úkolů proti Maďarům bylo nezranit se. Jenže ani to se nepodařilo: Jakub Lauko po srážce odešel do kabiny. Loket soupeře mu vyhodil spodní čelist z pantů.

Dokázal si ji vrátit a CT neodhalilo žádnou zlomeninu. Naštěstí. Ale rozčílilo ho to pořádně. Třískl holí o mantinel a měli jste ho vidět, jak se tvářil v zákulisí. Kvůli Maďarům hrozí, že třeba přijde o zbytek turnaje.

Nejde brát takové duely vážně. Hokejisty nebaví, fanoušky nelákají, z gólů se radujete z povinnosti a akorát vás naštve, když outsider začne „čuňačit“ a surově ohrozí „vaše“ plejery.

„Myslím, že by bylo dobré, kdyby účastníků mistrovství světa bylo méně. Mělo by vyšší kvalitu,“ prohlásil Rulík.

Řekl něco, co si myslí všichni včetně bafuňářů v Mezinárodní hokejové federaci, ale nemohou to nahlas říct, protože čím víc účastníků, tím víc oslovených lidí a získaných příjmů.

Zároveň se věří myšlence, že konfrontace s hokejovými velmocemi trpaslíkům a celkově hokeji pomůže v rozvoji.

No a co že tím zoufale trpí každoročních kvalita turnajů, což je taky neustále se vracející téma, jestli by neprospělo hodnotě turnajů, kdyby se konaly jednou za dva roky.

Rozhodčí uklidňuje roztržku mezi Lukášem Sedlákem a Ferencem Laskawym.

A pozor, tohle není stesk nad absencí (Bělo)Rusů. Ti ať zůstanou v hlubině zapomnění za krvavou válku na Ukrajině. Pokud ale činovníci IIHF vidí, kolik zbytečných zápasů šampionáty nabízejí, měli by se zcela vážně zamyslet nad snížením počtu účastníků.

„Já upřímně nedokážu posoudit, jestli Maďarům zápas s námi něco dal. Nejsem zastáncem skupin po osmi,“ přiznal Rulík.

Sedlák na druhou stranu zmínil: „Nastoupil proti nám šestnáctiletej kluk (Doman Szongoth), pro něj je to do kariéry úžasný. Takže proč ne, slyšel jsem, že se maďarský hokej posouvá. Za pár let můžou být jinde.“

Co ale komu dá, že si Finsko zastřílí proti Slovincům a porazí je 9:1?