„Moc jsem si to užil. Tohle je něco, o čem člověk sní, když na mistrovství kouká doma. Jsem rád, že tam ty góly padly,“ juchal po drtivé sobotní výhře 8:1 nad Kazachstánem dlouhán, který od začátku šampionátu v Herningu působí nesmírně sympatickým dojmem.

Neremcal, neurážel se. I coby posila z nablýskané NHL čekal. Věřil, že se své šance dočká, a respektoval rozhodnutí trenérů, kteří jej nechávali sedět.

Podívejte se na úžasné sólo Adama Klapky v utkání proti Kazachstánu:

I proto – ani po dvou odehraných duelech s outsidery z Maďarska a právě Kazachstánu – nepředbíhá: „Pevné místo v sestavě? To je na trenérovi, já se v obou utkáních snažil předvést to nejlepší, co ve mně je. A budu dělat, co řekne kouč. Podle toho se připravím.“

Během sobotního odpoledne se dostal do vícero šancí. Jednou zaváhal před prázdnou brankou, podruhé se nádherně vyhl bránícím hráčům, ale jeho střelu z mezikruží gólman Amirbekov vytáhl. A tak musel na trefu dál čekat.

„Byl jsem na sebe upřímně naštvanej,“ přiznával už s úsměvem po zápase. „Ta šance, jak jsem střílel... To byl gól! Protože aby takhle člověk stál sám mezi kruhy, to se moc nestává a měl by to proměňovat. Ale jsem rád, že jsem pak našel cestu, jak gól dát.“

A to hned dvakrát. Dvěma sklepnutími kotouče. Obzvlášť první bravurní akce oslnila. Byť taky vyšla se štěstím.

„Trefil jsem hokejku obránce, puk byl ve vzduchu, tak jsem ho chtěl jen sklepnout pod sebe a pak jsem našel díru mezi nohama gólmana. Kotouč jsem dal tam,“ usmíval se, načež popisoval, jak přemýšlel.

Adam Klapka pálí na bránu Kazachstánu.

„Instinkt, věřím si!“

Hráč zámořských Calgary Flames si všiml pokusu, jak se ho obránce snaží zmást ve chvíli, kdy uvažoval nad přihrávkou k volnému Jakubu Flekovi: „Viděl jsem, že je tam Flíček u mantinelu a myslel, že mu puk dám a půjdu do brány, ale všiml jsem si, jak Kazachstánec podvádí a chce nahrávku chytit. Strhnul jsem to mezi ně a vyšlo to.“

I u druhé trefy se mu nachomýtl parťák z lajny Flek, jenž chtěl nahrát, ale kotouč se zase otřel o hokejku soupeře. A opět se vznesl do vzduchu. Ale Klapka si poradil i tak. Jemně, ještě pod úrovní horní tyče kus pryže usměrnil za gólmanova záda.

Druhý gól Adama Klapky v zápase s Kazachstánem:

Steven Ellis @SEllisHockey Adam Klapka knocks in a bouncing puck and it's 8-1 Czechia. His second of the game. #MensWorlds https://t.co/EJe7rTxxvl oblíbit odpovědět

K tomu zapsal šťastnou asistenci rukavicí u úniku. No, hádejte koho. Fleka! Jen blokoval protivníkovu kombinaci, nahrál obránci Gazdovi, jenž umně zpracoval a pasem z obranného pásma našel rozjetý rychlík.

„Všechno jde za nima dvěma. Jsem rád, že to tak dopadlo. Občas se povedou takové kuriozity.“

Kolik se platí za takový výkon, mimochodem ověnčený prvním gólem na mistrovství světa, nezjišťoval. Ale přísahal: „Ať to bude cokoliv, rád to do kasy dám.“

Hlavní hvězdou večera však nebyl on. Tuhle pozici na sebe strhl stovkař Roman Červenka. Kapitán zazářil hattrickem.

„Ale to bylo hned jasný, jak ho dal,“ pravil Klapka s nechápavým a zároveň potěšeným výrazem. „Mám z toho radost. Roman je profesionál, inspirativní člověk, od nějž se dá hodně naučit. Jako první jde do šatny, poslední z ní odchází. Rád koukám, jak se o sebe stará. Je super s ním být v jedné šatně, trávit s ním čas a být hned u toho. Hltám to každý den.“

Byl přitom i u hodně ošklivého momentu. Ve 49. minutě si po klinči s Dinmuchamedem Kaijržanem hodně ulevil. Klapka dohrál soupeře, s nímž po kontaktu dojel až na pilíř na pomezí střídačky, kterým začíná tvrzené sklo.

Za Kazachstáncem hned spěchal i reprezentační doktor Antonín Chochola, který byl k situaci blízko. A vše snad dobře dopadlo.

Čeští hráči slaví gól Jakuba Fleka.

„To bylo ošklivý,“ líčil český křídelník nešťastně. „Člověk určitě nechce nikoho zranit, holt to vyšlo takhle blbě, že jsem ho dohrál přímo u hrazení. Byl jsem rád, že se zvedl a odešel po svých.“

Prožil tak ničím nezkalený večer, kterým si národní tým jen protahuje turnaj bez jediné porážky.