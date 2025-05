„Vždycky jsem takový,“ usmíval se. „Ale pokud je tam u Tomáše zranění, musíme zjistit jaké a jak dalece se to dá řešit.“

Podle informací iDNES.cz Hertla trápí potíže s ramenem, které ovlivnily také jeho výkony v play off NHL.

Vegas Golden Knights v noci na čtvrtek vypadli s Edmontonem po porážce 0:1 v prodloužení. Český útočník by přijel rád, avizoval to také během inspekční cesty Šlégrovi s koučem Radimem Rulíkem ke konci března. Před MS už se s ním nespojili. A po vyřazení také ne. O závažnosti zranění tak nemají jasno.

„To zjistíme, až se s ním kontaktujeme a jestli projde lékařskou prohlídkou,“ poznamenal reprezentační manažer.

Generální manažer národního týmu Jiří Šlégr na tiskové konferenci k nominaci na turnaj Karjala.

A věří, že mu třeba pomůže známost s Georgem McPheem, prezidentem hokejových operací ve Vegas. Právě on byl v roce 1992 u podpisu první Šlégrovy smlouvy v zámoří.

„Bylo by to dobré, uvidíme. Známe se spoustu let, strašně dlouho. Pokud toho budu moct využít, tak jedině rád.“

Zájem vedle Hertla směřuje také k Davidu Kämpfovi, který v noci ve vyřazovacích bojích poprvé nastoupil, ale jediná porážka ho s Torontem dělí od konce. Šlégr potvrdil, že čeká na tyto dva hráče, NHL je priorita, dál už předbíhat nechce.

Předpokládaná sestava ČR Červenka - Sedlák - Pastrňák

Zadina - M. Špaček - Nečas

Lauko - Voženílek - Flek

Beránek - Kodýtek - Stránský

Klapka Krejčík - Hronek

Hájek - Gazda

Pyrochta - D. Špaček

Ticháček Vladař (Vejmelka)

Nahrazení zraněného Jáchyma Kondelíka tak přinese ještě spletitý vývoj.

Druhý lazar Kundrátek s týmem dál trénuje. Absolvoval všechna cvičení od přečíslení, přes samostatné úniky až po hry v početní převaze.

„Zranění ho ale ještě do zápasu nepustí. Jeho stav už je mnohem lepší, na trénincích normálně bruslí, ale pořád je to hodně citlivé,“ líčil po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous. „Ale zůstáváme optimističtí, že ještě nastoupí.“

Hokejisté v poli se rozdělili do skupinek podle barevných sad dresů. Těsně převažovala červená, kterou oblékli obránci Pyrochta, Gazda, Hájek a David Špaček, z útočníků pak Voženílek, Beránek, Kodýtek a Klapka.

V bílém nastoupili také čtyři zadáci, totiž Kundrátek, Hronek, Ticháček a Krejčík, které doplnilo ofenzivní trio Zadina, Sedlák a Michael Špaček.

Sestava na duel s Maďary se zřejmě nebude lišit od posledního zápasu s domácím Dánskem. Sledovat ho můžete od 20.20 hodin v podrobné online reportáži.