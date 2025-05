Chochola, to je kapacita v oboru. Pečoval mimo jiné o vojáky během zahraničních misí v Afghánistánu. Působí v Ústřední vojenské nemocnici, jeho titul MUDr. ještě tedy navíc doplňuje plukovnická hodnost.

Ideální by samozřejmě bylo, aby mezi novináře nechodil. Znamenalo by to, že reprezentaci nesužují žádná zranění. Letos v Herningu ale do hloučku vstoupil už počtvrté.

Jen krátce padla zmínka o Jáchymu Kondelíkovi, který ze šampionátu musel se zlomeninou v pravé ruce předčasně odjet. Opakovaně se řešil stav Tomáše Kundrátka, jenž nehraje od zranění ramene z páté minuty druhého klání s Nory. Nejčastěji probíraným mužem je však suverénně Lauko. Ten, co paradoxně nechyběl.

Dva zranění čeští hokejisté Jakub Lauko (vlevo) a Tomáš Kundrátek se zúčastnili pátečního tréninku národního týmu.

„A pokračuje v turnaji, jen má na helmě mřížku. Chceme ho chránit před dalším poraněním vzhledem k tomu, jak je to citlivé,“ vysvětluje Chochola.

Lauko už ránu do obličeje schytal v úvodním souboji se Švýcary. Teď si vybral smůlu podruhé, když spoluhráč Adam Klapka poslal nechtíc přímo proti němu maďarského beka Tornyaie. A dolní čelist skončila mimo obvyklou pozici.

„Zranění spolu můžou souviset, ale už to nejsme schopni potvrdit,“ objasnil zkušený doktor. „Nemohl ani mluvit, když se mu to stalo, po zápase jsme trochu omezili stravu.“

To už Lauko prošel nepříjemným nahazováním sanice zpět.

„Byla provedena repozice, kdy se čelist vrací tam, kde má být, pak jsem provedli vyšetření CT, abychom se ubezpečili, že tam není žádná zlomenina a kloub sedí správně,“ pokračoval Chochola s tím, že existuje speciální manévr.

„Ano,“ odvětí s osobitou stručností. Někdy tak musí odpovídat, aby nevynesl utajované informace z kabiny ven. Teď jen reagoval na dotaz, jestli „repozici“ prováděl on sám. A po další otázce zašel do hloubky.

Michal Jordán (vpravo) a lékař Antonín Chochola v akci během světového šampionátu v roce 2023.

„Čelist musíte nejdřív vytáhnout do určitého postavení, přemoct svaly, které působí proti vám a pak čelist posunout tam, kde má být. Pakliže se manévr neprovede správně, může dojít ke zlomení dolní čelisti v místě, kde jsou kloubní výběžky, kde je takzvaný krček na obou stranách. Tam se to může stát. Kubovi nejvíc vyhovovala pozice vestoje, takže“

I když Chochola uznal, že jde o raritní zákrok, zvládl ho.

Lauko může pokračovat v turnaji, do sobotního duelu s Kazachstánem však ještě zřejmě z preventivních důvodů nenastoupí. Přetrvává u něj bolest.

„V pátek už jedl všechno, po repozici není nijak výrazně limitován,“ potvrdil Chochola, načež doplnil, proč zraněný útočník zprvu s vyhozenou čelistí ani nemohl pořádně komunikovat.

„Zkuste si otevřít pusu a mluvit,“ usmál se, rozloučil se a odebral se opět starat o hokejisty.