Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa hráčů do 18 let Švédsku 3:7, skončili v základní skupině B čtvrtí a ve středečním čtvrtfinále je čeká vítěz skupiny A Kanada. Svěřenci trenéra Davida...

MS v hokeji do 18 let 2025: program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Ještě před světovým šampionátem mužů se předvedou hokejisté do 18 let. Mistrovství světa se bude hrát v USA ve městech Allen a Frisco od 23. dubna do 4. května. Čeští reprezentanti by rádi ukončili...