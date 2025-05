Situace zůstávala dlouho nejasná a definitivně se rozhodne až po večerních duelech Německa s Dánskem a Švédska s Kanadou.

Národní tým vyhlíží, který z celků nakonec skončí ve druhé skupině druhý, s nímž by se za běžných okolností ve čtvrtfinále setkal. Stále je ovšem možná neobvyklá výjimka. Ta by nastala, kdyby Dánové porazili Němce a Švédové uhájili první místo ve skupině A.

Obě hostitelské země totiž mají právo na domácí zápas, tudíž by se čtvrtfinálové dvojice utvořily v rámci skupiny. Tedy 1A – 4A, 2A – 3A a 1B – 4B, 2B – 3B.

Kteří soupeři Česku hrozí?

Kanada

Třetí příčku před posledními skupinovými duely drží právě Kanaďané, mohou ji ale ještě opustit. Zůstanou na ní v případě, že v zápase proti Švédsku prohrají v základní hrací době. S Českem by hráli, pokud by k tomu ještě Němci porazili Dány. Utkali by se ve Stockholmu.

Švédsko

Pokud Kanada porazí Švédy po 60 minutách, skončí Seveřané druzí a půjdou ve Stockholmu na Čechy. Další okolnosti už by nehrály roli.

Finsko

Finové se udrží na druhé příčce, pokud Kanada nezíská proti Švédsku ani bod. Zároveň ale musí Němci porazit Dány, aby Finové hráli čtvrtfinále s Českem, také ve Stockholmu.

Spojené státy

I se svým posledním soupeřem ze skupiny se mohou Češi utkat ve čtvrtfinále. Potřebují k tomu alespoň bod Švédů proti Kanadě a zároveň výhru Dánů nad Němci.

Jedině s Američany by národní tým hrál v Herningu a vyhnul by se tak stěhování.

Výjimečná situace

Pokud by skupinu A vyhráli Švédové a Dánové by ve skupině B skončili čtvrtí, nastal by netradiční scénář. Obě hostitelské země by na sebe totiž nenarazily, protože mají právo na čtvrtfinálové utkání ve své zemi.

Nastala by tedy výjimka a čtvrtfinálové dvojice by se utvořily v rámci jedné skupiny. Pokud by Češi tu svoji vyhráli, narazili by na Dány. Pokud by se umístili na druhém, či třetím místě, čekal by je duel se třetím, nebo druhým týmem, s nímž už se na turnaji potkali – tedy Spojené státy.

Systém a pavouk turnaje:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C.

šampionátu Soupeře určí následující klíč: Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic? 1. umístění ve skupině

2. body v základní skupině

3. rozdíl branek v základní skupině

4. vstřelené góly v základní skupině

5. nasazení do turnaje

Tabulky základních skupin:

Skupina A Mužstvo Z V VP PP P S B 1. Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2. Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 3. Kanada 6 5 0 1 0 29:4 16 4. Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6. Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8. Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B Mužstvo Z V VP PP P S B 1. Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 2. USA 7 5 1 0 1 34:14 17 3. Česko 7 5 1 0 1 35:14 17 4. Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9 5. Německo 6 3 0 0 3 19:20 9 6. Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 7. Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 8. Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

Program play off MS v hokeji 2025

Zápasy play off odstartují ve čtvrtek 22. května. Dva čtvrtfinálové duely uvidí Avicii Arena ve Stockholmu, dva se odehrají v Jyske Bank Boxen v Herningu.

Semifinále a zápasy o medaile už kompletně zamíří do Stockholmu.

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF ZÁPASY DĚJIŠTĚ VÝSLEDKY / ČAS čtvrtfinále 1 Stockholm čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 2 Herning čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 3 Stockholm čtvrtek 22. května, 20.20 čtvrtfinále 4 Herning čtvrtek 22. května, 20.20 semifinále 1 Stockholm sobota 24. května, 14.20 semifinále 2 Stockholm sobota 24. května, 18.20 utkání o bronz Stockholm neděle 25. května, 15.20 finále Stockholm neděle 25. května, 20.20

Předběžná podoba čtvrtfinálového pavouka:

Čtvrtfinále MS v hokeji 2025