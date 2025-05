Hořký konec legendárního Ambühla. Nikdo jako on už nebude, smutní Švýcaři

„Tohle je zklamání. Loni, teď zase. Není to zábavné. Nejde o mě, ale o tým a o Švýcarsko. Chtěli jsme víc, ale nestačilo to. Když nedáte gól, je těžké vyhrát,“ smutnil jedenačtyřicetiletý forvard.

Ten už v únoru oznámil, že letošní sezona bude jeho poslední. S Davosem ve švýcarské lize vypadl v semifinále proti Curychu, tradičně ale neváhal dorazit i na mistrovství světa.

Tedy na turnaj, díky kterému se stal ikonou. Vždyť na šampionátu se představil poprvé už v roce 2004 v Praze!

Počet účastí na mistrovství světa zaokrouhlil na číslo 20, odskočený je i v bilanci odehraných utkání na této úrovni.

Nedělní finále s Američany bylo jeho 151. představením a celkově 352. duelem za reprezentaci.

Za jedenadvacetileté působení na MS vynechal jediné, v roce 2018 chyběl v Kodani a Herningu, kde Švýcaři skončili rovněž druzí.

Andres Ambühl ze Švýcarska bojuje o puk s Tagem Thompsonem ve finále proti Spojeným státům.

Ambühl celkem získal tři stříbrné medaile, startoval také na pěti olympijských hrách.

A že by už před koncem kariéry vzhledem k věku nebyl tolik platný? V deseti zápasech se do statistik zapsal čtyřikrát, právě tolik gólů nasázel.

Vyšel mu především duel proti Maďarsku, kdy Švýcaři outsidera zničili 10:0 a zaznamenali nejvyšší vítězství na turnaje. Ambühl se pod jednoznačným triumfem podepsal hattrickem.

A oslavy? Spoluhráči ho nejprve ignorovali, emoce nedávali najevo. Poté se k hrdinovi seběhli a dali mu pořádnou sprchu. I to ukázalo, jak moc je v týmu oblíbený.

Ambühl skóroval také v následujícím duelu proti Kazachstánu, ve vyřazovacích bojích nebodoval.

I tak ale mohl skvělý příběh zakončit zlatou tečkou, spoluhráči měli speciální motivaci.

„Rád bych vyměnil cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Přál bych si pro Büehliho jiný konec, bohužel to nestačilo,“ líčil gólman Leonardo Genoni.

Právě on alpskou zemi držel, až do Thompsonovy vítězné branky střežil čisté konto 243:26 minuty a překonal rekord moderní éry Fina Pekky Rinneho z roku 2015, který neinkasoval 238:05 minuty.

Nechal tak vzpomenout na loňský turnaj v Česku, kdy rovněž podával skvělé výkony. Ale i tehdy musel kousat finálovou porážku.

Zklamaný švýcarský brankář Leonardo Genoni po prohře ve finále mistrovství světa

„Je to těžké, hodně to bolí. Zase jsme byli tak blízko. I když to byly dva různé turnaje,“ popsal Genoni.

Zklamání netajil ani trenér Patrick Fischer. „Je to prostě smutné. Opravdu jsme měli pocit, že to tentokrát vyjde. Chtěli jsme toho dosáhnout. I pro Andrese,“ potvrdil onu speciální motivaci pro legendárního hráče.

„Nikdy už nebude nikdo jako on. Pokud si někdo zasloužil stát se mistrem světa, byl to Andres. Ale takový zápas jeho kariéru nesnižuje,“ ocenil Ambühla švýcarský kouč.

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

„Takový je život, musíme se s tím smířit. Příští rok máme šanci doma,“ hledí už směrem k dalšímu mistrovství v Curychu a Fribourgu Fischer.

A ačkoliv se hráči s helvétským křížem na dresu představí před vlastními fanoušky, jedna věc bude velmi netradiční.

Nejčastější aktér šampionátů a miláček publika totiž bude chybět.