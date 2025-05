Část 1/6

Brankář Leonardo Genoni (Švýcarsko)

Švýcarský brankář Leonardo Genoni během finále mistrovství světa

Zaslouženě získal rovněž ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje. Sedmatřicetiletý chlapík je stálicí švýcarského mužstva, vyjel už na jedenáctý šampionát. A není náhodou, že v Zugu má i přes pokročilý věk zajištěnou smlouvu ještě na dvě sezony.

Po finále sice smutnil, byl to ale on, kdo svůj tým dotlačil až do prodloužení. Právě s jeho výjimkou absolvoval celé play off bez inkasované branky, vytvořil nový rekord poválečné éry v neprůstřelnosti o délce 243 minut a 37 sekund.

Už loni v Praze zářil, ale zůstal ve stínu šampiona Lukáše Dostála. Teď nikomu nedal šanci. Dohromady v sedmi duelech vychytal čtyři nuly a i počet obdržených branek na zápas srazil pod jedna. Na úžasnou hodnotu 0,99! K tomu zaznamenal procentuální úspěšnost zákroků 95,3 procent.

„Ale je to spíš trošku cena útěchy, radši bych bral jinou trofej,“ smutnil po porážce v závěrečné bitvě Genoni, mimochodem třetí Švýcar, který se stal tím nejužitečnějším hokejistou na MS. V roce 2013 stejného úspěchu dosáhl obránce Roman Josi, před rokem útočník Kevin Fiala.