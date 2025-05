Výsledek leccos zkomplikoval. Výběr kouče Radima Rulíka připravil o první místo v tabulce, zároveň přiblížil nepříjemné středeční stěhování do Stockholmu.

Zámořský tým zvítězil zaslouženě. Měl výraznou střeleckou převahu, lépe se pohyboval, chodil si pro fauly. Čechy dokázal v několika případech ukázkově rozhodit provokacemi.

Právě Garland, parťák Filipa Hronka z Vancouveru, se v takových momentech vyžívá. Nejen na šampionátu, ale také v NHL. Umí být pořádně dotěrný, spolehlivě zvládá otrávit zápasy i největším hvězdám.

Tentokrát se pustil do křížku s Klapkou. V prostředním dějství je sudí od sebe nedokázali několik desítek vteřin odtrhnout, jistě výživná konverzace posléze pokračovala i na trestné lavici.

Emoce plály na ledě od úvodních minut. Snažili se vás Američané záměrně rozhodit?

Se zámořskými soupeři s tím musíte počítat, platí to i pro Kanadu. Musíte se na připravit, postavit se tomu čelem. Ukázali jsme jim, že se nebojíme, že si na nás nebudou dovolovat.

Ondřej Beránek se hroutí k ledu pod tlakem Joshe Doana a Franka Nazara.

Vás i spoluhráče několikrát naštvali rozhodčí...

Nechtěl bych jejich výkon moc hodnotit, stejně nám nakonec nezbude nic jiného, než respektovat verdikty, které vynesli. Pár kontroverznějších momentů tam bylo, ale s tím nic neuděláme.

S Garlandem jste si při potyčce měli co říct, že?

Vyplynulo to ze situace, nějak se to seběhlo. Tohle je přesně jeho styl, já mám také nějaký styl.

Takže vás nepřekvapil? Koneckonců je o pětadvacet centimetrů menší než vy, vedle sebe jste vypadali až úsměvně.

Věděl, že tady platí jiná pravidla než v zámoří. Poprat se spolu nemůžeme, maximálně si to vyříkáme. Proto si tak vyskakoval, šel do toho víc po hlavě.

Tribuny plné českých fanoušků jste náramně potěšil. Na trestnou lavici vás doprovázel hlasité ovace, vnímal jste to?

Bylo to super. Moc dobře vím, že tohle lidi baví, ve vypjatých zápasech chtějí vidět i takové potyčky. Ale jsme tu kvůli týmovému úspěchu, na který jsme tentokrát nedosáhli.

Proč?

Dlouho jsme drželi vedení, pak nás vytrestala častá vyloučení. Proti silným soupeřům se vyšší manko už těžko dohání.

I porážka může být přínosná, poučná. Co vám ukázala?

Že musíme pracovat na disciplíně a také na tom, abychom se déle udrželi v útočném pásmu. Trenéři nám zápas rozeberou, ukážeme si všechno na videu. A ve čtvrtfinále se od toho odrazíme.

Obsadili jste třetí pozici ve skupině, do boje o medaile rázem povede náročnější cesta.

V play off už si nevyberete. Všechny týmy jsou kvalitní, musíme zatnout zuby a přejít přes kohokoliv. A nezáleží, jestli je to Švédsko, Kanada nebo Rakousko. Uvidíme, kdo na nás vyjde a kde budeme hrát.

Setrvání v Herningu by pro vás bylo příjemnější, že?

Určitě, raději bychom se nestěhovali. Ještě existuje šance, že bychom nastoupili znovu proti Američanům. Bylo by super jim porážku oplatit. Ale těžko říct, uvidíme.

Karel Vejmelka vás držel celý zápas, šlo na něj 55 střel. Oba brankáře máte před vyvrcholením turnaje ve slušné formě.

Chytají fantasticky, pomáhají nám. Karlos předvedl skvělý výkon, za inkasované góly nemohl. Naopak další chytil, měl parádní zákroky. Za něj i za Dana (Vladaře) jsme rádi. A za Pepu Kořenáře taky, máme tu výborné trio.