Klapka naskočil na křídle třetí formace s karlovarským duem Černoch – Beránek. Do Brna přiletěl po vypadnutí v play off farmářské AHL zabojovat o místo na mistrovství světa.

Jisté ho zdaleka nemá, ovšem v sobotu dal trenérům dost důvodů, proč ho nevynechat.

„Nebylo to vůbec špatné, jen se potřebuje dostat do herního tempa. S jeho postavou musí být v provozu, nemá to jednoduché jako menší hráči. Ale líbil se mi na brankovišti,“ říkal Rulík.

Právě z toho místa dal Klapka v přesilové hře gól. Právě tam by byl českému týmu nejvíc platný. Jeho hřmotné postavě se nejvíc blíží jen Matěj Stránský a i tam rozdíl hned poznáte.

Podívejte se na Klapkův gól:

Český hokej @czehockey Klapka cvakla a v Brně slavíme druhý gól! 🚨 Adam Klapka v přesilové hře snížil na rozdíl jedné branky. 👊



Jeho trefu jsme vybrali jako Pojistku zápasu od @generaliceska. 👏



#generaliceska #pojistkazapasu #snamivtomnejstesami https://t.co/ZoFScFgepl oblíbit odpovědět

„Uvědomuju si, že proporce jako já tu nikdo nemá a kolem brány dominuju. Určitě není mou silnou stránkou stát a pálit rány bez přípravy. Když se podívám na svoje góly v sezoně (20), minimálně pět jich bude z okolí brány,“ uvědomoval si útočník Calgary Flames.

„Má v sobě potenciál. Ne náhodou se propracoval k zápasům v NHL,“ tuší Rulík.

„Ale čekám od sebe daleko víc,“ přidal Klapka.

Může přidat třeba v tvrdosti. Už teď šlo vidět, jak svou přítomností na ledě Švédy štve. Neodstavíte ho od puku, nedosáhnete mu na něj, navíc když se natáhne, dosáhne snad přes půl šířky ledové plochy.

Švédi se s ním často pouštěli do pošťuchování. „Nemůžete jen tak odjet, když je třeba zastat se spoluhráče. Jen je to (podle evropských pravidel) složitější, nechci udělat velkou chybu. V NHL pouští víc, tady vidí sudí dotyk a hned vás vylučujou. Trochu jsem si oťukával, co si můžu dovolit,“ přiznal Klapka.

A hned dodal: „Ale umím být drsnější! Jestli trenér řekl, že jsem moc hodnej, v neděli už nebudu!“

Na to konto vtipkoval i jeho spoluhráč z týmu Flames brankář Dan Vladař, který si v Brně odbyl premiéru za národní tým: „On je takový moje malý miminko v Calgary, starám se o něj celou sezonu. Ne! Hrozně platnej hráč, pracovitej a skvělej kluk. Jsem rád, že se mu zápas povedl.“

V neděli zakončí Češi turnaj utkáním proti Švýcarsku od 16 hodin. Po něm trenéři vyberou finální nominaci na mistrovství světa.