Zápas o bronz? Mazec! Sbírali jsme puky jako blázni, směje se výherkyně

„Tak to je bomba, mazec, náhoda jak hrom,“ povídala do telefonu paní Jiřina, když se dozvěděla o výhře ve velké hokejové soutěži, v níž čtenáři sbírali v článcích puky. Celkem sesbírali od 3. do 16. května 1 120 853 puků.

„Sbírali jsme jak blázni, hlavně manžel, který večer občas nemůže usnout, tak si pročítá iDNES.cz. Nasbírali jsme asi 900 puků, ale mysleli si, že zase budeme mít smůlu. A teď? Jsme v příjemném šoku.“

Na zápas o bronz, který se uskuteční v O2 areně v neděli 26. května odpoledne, vyrazí nejspíš s nevlastním synem: „Hraje florbal a miluje hokej,“ poví, zatímco jí za zády brebentí druhý synek, čtyřletý Lukášek.

S dětmi je sympatická blondýnka Jiřina dennodenně, jelikož pracuje jako asistentka v mateřské škole. A co pro ni znamená sport? Hlavně relax a zábavu.

„Kéž by se do boje o bronz dostali Češi, to by bylo skvělé. Jasně, že jim přeju spíš finále, ale poslední roky hrají častěji o bronz než o zlato. Uvidíme. Každopádně se na zápas moc těším. Už teď mám husinu,“ dodává Jiřina, která má hokej ráda odmalička. Největší zážitek? „Samozřejmě Nagano!“

Teď si užije výjimečný hokejový turnaj na vlastní oči.