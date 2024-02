Co vás napadlo, když se Tomáš Hertl zranil?

Nejsou to pro nás dobré zprávy, bohužel. Ale budeme sledovat, jak se bude hojit. Pokud bude zdravý, Tomáš by na mistrovství světa určitě přijel, do play off se San Jose nepostoupí.

Hertl by měl být v Praze prvním českým centrem.

Byla by to znatelná ztráta, o tom žádná. Bohužel nemáme základu jako Kanada, Amerika nebo Švédsko. Těm když jeden hráč vypadne, mají další možnosti. My ne, to je realita.