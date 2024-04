Slováci z Ruska na MS? Lantoši se obává neúnosného tlaku: Raději zůstanu doma

Má za sebou jednu z nejlepších sezon v kariéře. Hlavně díky jeho sedmačtyřiceti bodům (20+27) pod sebe Mladá Boleslav dostala Kladno a nemusí hájit extraligovou příslušnost v baráži.

Lantoši ve třináctém týmu základní části nezůstane, podle spekulací na webu Elite Prospects by měl zamířit do Švýcarska. I jeho jméno se ale v uplynulých měsících spojovalo s přesunem do Ruska.

„Vůbec nevím, kde se to vzalo. Začalo to na mě všude vyskakovat, přitom jsem se už dříve vyjádřil, že bych byl raději blíže k domovu,“ řekl osmadvacetiletý útočník v podcastu Góly z bufetu.

Boleslavští hokejisté slaví vítězství na Kladně, kterým se definitivně zachránili v extralize. Na fotce juchá útočník Róbert Lantoši.

Zároveň zdůraznil, že jakoukoliv nabídkou ze země, která se už více než dva roky dopouští válečných zločinů na Ukrajině, by se ani nezabýval.

„V tomto ohledu mám jasně stanovené priority. Peníze by neměly rozhodovat o všem. Jakmile se někdo začne soustředit jen na ně, není to dobře. Přijde mi, že jsme úplně zapomněli na to, proč hokej děláme.“

Někteří slovenští hokejisté stejné hodnoty nesdílí. Do aktuálního ročníku KHL zasáhli brankáři Adam Húska a Patrik Rybár, obránci Michal Čajkovský, Christian Jaroš, Martin Gernát a Mislav Rosandič a útočníci Adam Liška, Michal Krištof a Tomáš Jurčo.

Pokud by působili v jiné evropské soutěži či v zámoří, řada z nich by se o nominaci na světový šampionát mohla ucházet, ale jejich klubová příslušnost vše komplikuje.

Svaz má před sebou velice důležité rozhodnutí

Bývalý kapitán reprezentace Šatan čelil otázkám na případné zapojení hráčů z Ruska v únoru, tehdy odpovídal velice vyhýbavě.

„Toto téma ještě dozraje, jasno bychom měli mít v průběhu dubna. Rozebereme to ze všech možných hledisek, až pak vydáme stanovisko,“ vzkázal fanouškům.

Prezident slovenského hokejového svazu Miroslav Šatan.

Do debaty se před blížícím se mistrovstvím světa zapojují i politici. Předseda Slovenské národní rady a kandidát na prezidenta Peter Pellegrini apeloval na svaz, aby verdikt neuspěchal.

„Diskuze o tom, že by hráči působící v Rusku neměli reprezentovat na mistrovství světa, je nesmyslná. Vyžíváme se v pranýřování nevinných lidí, přestaňme být papežštější než papež.“

Před rokem Slováci při skládání sestavy hokejisty z KHL opomenuli. Došli k závěru, že jejich přítomnost by vyvolala zbytečnou pozornost navíc a rozptylovala tým od zápolení na ledě.

Lantoši se obává, že by k něčemu podobnému mohlo dojít také na letošním turnaji. „Pokud by se k nám měli připojit, raději zůstanu doma“ prohlásil účastník tří světových šampionátů.

„Proti těm klukům osobně nic nemám. Jsou to moji dobří kamarádi, známe se opravdu dlouho. Ale tady jde úplně o něco jiného. Tlak médií a lidí v Česku by byl neúnosný.“

O tom, že hráči s nedávnou minulostí v KHL nejsou v tuzemském hokejovém prostředí příliš vítáni, se přesvědčil třeba brankář Július Hudáček, jehož angažmá v Kladně trvalo pouhé dva dny.

Dále je důležité zmínit, že národní mužstvo by bez posil z Ruska výrazně nestrádalo. Jen z extraligy si o pozvánku na vrcholnou akci sezony říká zhruba patnáct jmen, třeba Peter Čerešňák, Libor Hudáček, Martin Marinčin nebo v Litvínově skvěle chytající Matej Tomek mohou patřit k hlavním oporám.

Nominace se naopak stoprocentně nebude týkat Kristiána Pospíšila z Komety. „Měl jsem s ním problémy, víc to rozebírat nechci,“ nechal si důvody pro sebe trenér Craig Ramsay.

Z NHL by mohli dorazit útočníci Tomáš Tatar nebo Juraj Slafkovský, jejichž celky (Seattle a Montreal) už ztratily šanci na postup do play off.

Slováci jsou schopní dát dohromady konkurenceschopný kádr i bez posil z KHL. Pokud je vyšlou do akce, celému mužstvu mohou pobyt na šampionátu jen znepříjemnit.