Paráda to nebyla, líčil Červenka. Nevyužité šance si snad šetříme na později

„Nebyla to asi celkově vzato úplně paráda, ale každé vítězství se počítá, takže v tomto ohledu je to dobré. Nemyslím, že by Rakušani byli nějak slabým týmem. V dnešní době jsou těžkým soupeřem všichni. Všichni dobře bruslí a pokud nedáš více gólů na začátku, tak ten zápas je náročný, což bylo patrné i tentokrát,“ řekl Červenka.

Český tým měl navrch, ale pustil soupeře do vedení a když skóre otočil, nedokázal se vzdálit soupeři na více než dvoubrankový rozdíl. Šance k tomu přitom svěřenci kouče Radima Rulíka měli.

„Trávili jsme dost času u nich, k nám jsme je tolik nepouštěli, jen škoda, že jsme nevyužili více šancí a nedali nějaký ten gól navíc. Už po tom prvním utkání v Českých Budějovicích kluci říkali, že to byl také náročný zápas. Rakušani nedali vůbec nic zadarmo, i když ten výsledek o tom tolik nevypovídal. Dneska se to ale celkem potvrdilo,“ konstatoval Červenka.

Právě na špatnou efektivitu v zakončení národní mužstvo v posledních letech nejednou doplatilo. „Souhlasím s tím, že těch nevyužitých šancí tam bylo dost. Doufám, že si to třeba šetříme na později. A je zase na druhou stranu lepší, když se do nich vůbec dostáváme, než kdybychom je neměli, protože to je pak daleko horší. Věřím, že těch gólů bude přibývat,“ prohlásil osmatřicetiletý útočník švýcarského týmu Rapperswil-Jona.

S virózou se potýkal nejen on, ale více hráčů. „Asi to bylo trochu znát, ale co se dá dělat... Teď je zase trochu času, tak věřím, že se to dá celkově do kupy. Je možná lepší si tím projít teď, než potom někdy později. Doufám, že už to z kabiny odchází. Když budu konkrétně mluvit za sebe, tak už se cítím lépe. I proto jsem chtěl hrát. Věřím, že příští týden už budou všichni zdraví a připravení,“ přál si Červenka.

Pro něho samotného bylo vše o poznání složitější s ohledem na to, že měl dlouhou pauzu už po skončení klubové sezony. „Byl to teď zase další návrat po nějaké odmlce, ale necítil jsem se nijak špatně. Fyzicky to nebylo špatné, herně také ne. Neříkám, že to bylo perfektní, ale abych byl upřímný, tak jsem to čekal po té době horší. Měl jsem tam i velkou šanci, tak snad příště,“ řekl Červenka.