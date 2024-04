Kouč Rulík: První třetina nebyla podle našich představ, pak jsme se zlepšili

Národní tým si během úvodní dvacetiminutovky vytvořil celou řadu velkých příležitostí, ale nejenže se jim nedařilo překonat Davida Madlenera, zkušený kouč viděl rezervy také ve hře mužstva, jemuž se podle jeho slov nedařilo plnit pokyny trenérského štábu.

„Měli jsme hodně ztrát v útočném pásmu a přechod útočné modré čáry nebyl vůbec tak, jak bychom si představovali. Tam jsme nechávali hodně puků. Rakušani mají bruslivý tým, ale proti žádnému týmu z elitní skupiny se nedá uspět, pokud se budou ztrácet puky s přechodem do útočného pásma nebo v neutrální zóně,“ zdůraznil Rulík.

Po několika nevyužitých šancích nakonec otevřeli trochu překvapivě skóre Rakušané, když za zády brankáře Dominika Frodla skončil pokus Nica Feldnera. „Dostali jsme takový nešťastný gól, což se může stát, ale nebylo to ono po herní stránce. Ještě do přestávky jsme srovnali. Ve druhé třetině jsme se pak zlepšili,“ uvedl Rulík k druhému dějství, které bylo pro výhru klíčové - Češi ho vyhráli 2:0.

Domácí se však ani za stavu 1:3 nevzdali a v samém závěru utkání ještě zdramatizovali. „Ve třetí třetině do situace, kdy domácí snížili na 2:3, jsme jim moc nedovolili. Měli jsme tam nějaké šance, ale gól jsme nedali. Až v závěru přišlo zaváhání v defenzivě a zdramatizovalo se to. Gólman (Frodl) ale podal velmi dobrý výkon a odvrátil pak vyrovnání. V závěru už jsme to zvládli a nakonec vyhráli,“ konstatoval Rulík.

Rakousko bude jedním ze sedmi soupeřů jeho výběru i v základní skupině mistrovství světa v Praze. Dvojutkání proti němu tak přineslo trenérům cenné poznatky. „Samozřejmě mi to řeklo to, že je zásadní to nastavení hlavy. Pokud to bude brát někdo tak, že jde jen o Rakousko, že to nejsou Švédové, Finové, tak je to rozhodně špatný přístup,“ varoval Rulík.

„Tyhle zápasy - a zvlášť ten dnešní - nám po stránce získaného materiálu hodně pomohly v tom, abychom se na mistrovství světa velmi pečlivě připravili,“ dodal Rulík.