Proč stát nechá MS dotaci, i když bude v zisku? Šéf NSA: Hokejem žije celá země

Také přiznává, že NSA si od hokejového svazu vyžádala aktualizovaný rozpočet MS na základě článků iDNES Premium, které popisovaly, jak organizátoři podsekli očekávaný příjem ze vstupného o 246 milionů korun. Tak, aby mohli požádat o dotace z veřejných peněz.

Svaz prý v minulých týdnech předložil novou tabulku, kde upravil očekávané příjmy ze vstupného, ale také zvýšil náklady. A NSA to uspokojilo.

Proč jste svazu poslali i zbylých 150 milionů z 200 schválených?

Odpovím protiotázkou - proč bychom je neměli poslat? Podporu schválila vláda, hokejový svaz naplnil všechny podmínky dotační výzvy, tak není důvod, proč by podporu neměl obdržet. Vy se ptáte předsedy, já ale neřeším dotační proces, ten řeší úřad a pověřené oddělení. Mám jen informaci o tom, že rozhodnutí bylo v těchto dnech (minulý týden) svazu doručeno.

Tak jinak. Proč organizátoři šampionátu potřebují tak velkou státní dotaci, když v roce 2015 mistrovství světa přineslo zisk půl miliardy. A s tím, jaký je zájem letos, se dá očekávat něco podobného?

Hokejový šampionát je v Česku dlouhodobě populární a úspěšný, stát z toho má řadu benefitů. Popularizaci Česka v zahraničí, podporu cestovního ruchu a dalších na to navázaných aspektů. Podpora sportu dává smysl, a to nejen hokeje, ale letos třeba i biatlonu a cyklokrosu, loni baseballu.

Ale proč 200 milionů? To je velká částka.

Ta akce trvá téměř dvacet dní, koná se ve dvou městech, naplní dvě obrovské haly několikrát denně. Podpora není nějak diametrálně odlišná oproti ostatním akcím, když to přepočítáte na ekonomický dopad. A vychází z rozpočtu, který svaz předložil vládě ke schválení. Ten původní předkládal před dvěma lety, v době velké nejistoty, v době, kdy dojížděl covid. Nebyla jistota cen služeb a víme, že rostou požadavky na bezpečnost.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek hovoří na tiskové konferenci vedle Jana Stočese, který je pověřen krizovým vedením Českého tenisového svazu.

Jaký rozpočet svaz předložil?

Předpokládám, že to víte. To jsou tendenční otázky, nezlobte se na mě. Byl předložen nějaký rozpočet, který jsme my akceptovali a předložili vládě.

Pardon, ale to přece není tendenční otázka.

Následně předložili nějaký aktualizovaný rozpočet. Já ho neznám, to řeší dotčené oddělení na úřadě s hokejovým svazem, ale i na základě vašich článků a nějakých informací jsme si vyžádali aktualizovaný rozpočet, kde byly navýšeny příjmy oproti předpokladům, ale taky náklady. Detaily neznám.

Zarazilo vás vůbec, když jste se podíval na tu původní tabulku rozpočtu, kde hokejový svaz očekával příjmy ze vstupného nižší o 246 milionů korun oproti roku 2015?

Samozřejmě jsme se na to dívali, ale jak říkám, ten rozpočet předložili v době nejistoty cestování, nevěděli, jaký bude zájem o vstupenky. Svaz přistupoval k návštěvnosti velmi konzervativně, takže jsme to s rokem 2015 nesrovnávali. My dostali rozpočet podložený daty. A zpochybňovat podporu státu takhle významné akce mi nepřijde úplně na místě. Profitovat z toho bude ekonomika, žije tím celá země.

Co když mistrovství světa vydělá. Budete chtít dotace zpět? Jak to bude fungovat?

Ne, to určitě požadovat nebudeme. Součástí rozhodnutí je, že pokud bude šampionát v zisku, budeme chtít, aby vygenerované prostředky využili na rozvoj sportu. Aby v návaznosti na optimalizaci snížení nákladů nebo třeba využití dobrovolníků použili získané prostředky na rozvoj mládeže. Jako je to u řady jiných akcí. Na to budeme dohlížet. Ale neexistuje představa, že bychom chtěli dotaci zpět.

Vždyť jste nám v březnu přece jasně napsali, že se má část dotací vrátit, pokud akce skončí v zisku.

To určitě ne, to by byl nesmysl, aby NSA chtěla, aby se pořádaly jen ztrátové akce. To je návod k neúčelnému nakládání se státními prostředky. Kdyby měl někdo za cíl pořádat akce ve ztrátě, nebude optimalizovat náklady, nebude vypisovat výběrová řízení, nebude využívat dobrovolníky a bude si vyplácet velké odměny. Chtít, aby někdo pořádal ztrátové akce, by nebylo správné, to je protimluv.

Já ale nemluvím o ztrátových akcích, dá se pracovat třeba s vyrovnaným rozpočtem.

To rozhodnutí je, že v případě vytvoření zisku se musí prostředky využít pro rozvoj mládeže. Tady se podporuje akce, která má pozitivní dopad pro stát. Já, když jsem si vyřizoval akreditaci a viděl jsem stovky lidí, kteří na akci budou pracovat, to je další z řady pozitiv. Opravdu si nemyslím, že to je něco, nad čím by se měl někdo pozastavit.

Jasně, ale proti roku 2015 je ta podpora výrazně vyšší.

To asi je, to máte pravdu, ale taky jsou jiné náklady, jiné požadavky na bezpečnosti a jiné nominální hodnoty cen.