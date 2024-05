O NHL jsem bohužel přišel. Válek vzpomíná i na titul z MS a jízdu směr Podbaba

Naťukáte číslo na telefon a čekáte, až se na druhé straně ozve vyzváněcí tón. Voláte-li však legendárnímu jihlavskému hokejistovi Oldřichu Válkovi (64 let), namísto klasického pípání vám zní do ucha nesmrtelná skladba skupiny Queen We Are the Cham- pions...

„Pořídil jsem si tohle vyzvánění zhruba před půl rokem. Zpočátku jen na měsíc, ale i když jsem ho potom zase zrušil, hraje mi pořád. Za třicet korun to jde, ne?“ směje se jedna z ikon jihlavské Dukly.

Myslím, že jste si vybral dobře. Ostatně díky pražskému mistrovství světa z roku 1985 jste přece už jednou pro vždy šam- pion...

Jasně, jak říkáte, jen ať to každý ví. (směje se)

Média jsou aktuálně plná vzpomínek bývalých mistrů světa, vzhledem k tomu, že se hraje opět v Praze. Navíc pořád ještě je šance, že by letošní tým mohl ten váš tehdejší napodobit. Věříte české reprezentaci?

Věřím. Asi jako každý Čech. Tedy kromě mého tchána. On je totiž ten typ, který když se něco povede, slaví, a když ne, tak všem říká, že to věděl. (směje se)

Chápu. Tak se chvilku pojďme věnovat vzpomínkám na to, co se povedlo konkrétně vám. Na onom zmiňovaném pražském šampionátu jste hlavně v první části nehrál vůbec špatně...

Vím, dal jsem tři góly, jenže pak mi Švédové zlomili prst a už to stálo za starou bačkoru. Sice jsem hrál dál, protože mi udělali speciální ortézu, ale prostě už to nebylo z mé strany ono. Každopádně šampionát jsem dohrál. A i když mám od té doby dost křivý a zdeformovaný prst, zlato je doma.

Mistři Oldřich Válek s netradičně kudrnatou hlavou (vlevo) při oslavách titulu mistra světa s Vladimírem Růžičkou a Jiřím Lálou.

Pamatuju si, že tehdy jste měl na hlavě pod helmou pořádné kudrliny...

Protože tehdy zrovna frčela trvalá. Měl ji například i Radek Svoboda. Celkem nám držela, ale ke konci mistrovství už viditelně povolovala a mně pak zbyla už jen jakási podivná patka.

Vybavíte si i po tolika letech nějakou historku z oslav?

Jejda, to nevím, jestli si na něco vzpomenu... Ale počkejte, vlastně jo. Slavilo se v Průhonicích, kam za námi později dorazili i tehdejší političtí potentáti jako Himl nebo Štrougal. Někdy v půl jedné v noci nás rozpustili a my jsme se právě s Radkem Svobodou vydali ještě někam do centra Prahy.

A byla z toho dlouhá noc?

Samozřejmě, jak jinak. Vrátili jsme se až někdy druhý den v poledne. (směje se) Původní myšlenka byla sice taková, že si dáme někde jen pivo a pojedeme zpátky, jenže u vedlejšího stolu seděla parta asi dvanácti lidí a někdo nás poznal. Tak už jsme s nimi zůstali.

Celou dobu na jednom místě až do zmiňovaného poledne?

Kdepak, po nějaké době nás nacpali do taxíku a odvezli kamsi do Podbaby.

To musel být pořádný zážitek, když si ještě dnes vybavíte onu konkrétní pražskou čtvrť...

No protože v té době všichni znali komedii Co je doma, to se počítá, kde Luděk Sobota coby taxikář v jednu chvíli prohlásil: Hoďte babu do Podbaby tramvají. Takže ve chvíli, kdy nás strčili do taxíku a řekli Podbaba, tak jsme to s Radkem opakovali pořád dokola. (směje se)

Rok 2020. Oldřich Válek oslavil v Jihlavě své šedesátiny exhibicí, předvedl, že má energie na rozdávání.

Jako spousta dalších hráčů z tehdejšího národního týmu jste měl skvělou formu, navíc ideální postavu... Nelákalo vás zkusit štěstí v NHL, byť za cenu útěku ze země?

Víte, já byl v tomhle směru posera. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou jsem rád, že jsem to neudělal. Nevím, nějak jsem pořád čekal, že se něco stane. A v roce 1989 pak o mě prý snad projevil zájem Quebec, jenže Minnesota, která mě draftovala, byla proti. Ty dva kluby spolu totiž tehdy měly nějaký problém, tak si trochu dělaly naschvály. No a já jsem šel tedy nakonec do Finska do Lahti.

Což taky nebyla špatná destinace, nebo ano?

Bylo to tam pěkný, ale NHL je NHL. O tu jsem bohužel přišel. Jasně, nikdo neví, jak jsem tam mohl dopadnout, třeba by mě zmastili a nepředvedl bych nic, ale taky to mohlo být naopak. Fazonu jsem měl.

Nicméně na nezájem fanoušků jste si zrovna vy stěžovat nikdy nemohl. Pamatuju si, jak nabité ochozy jihlavského stadionu neustále vyvolávaly vaše jméno...

Asi jo, já měl lidi rád. Nikdy jsem nikoho neodmítl, když si za mnou přišel pro podpis nebo si prostě jen sedl vedle mě ke stolu v restauraci. Akorát mě štvalo, když pak o mně někdo vykládal, že jsme spolu chlastali. Přitom jsme si dali maximálně dvě piva.

Vaši hokejovou minulost jsme navštívili, tak bychom se měli také zastavit v součastnosti. Copak dělá Oldřich Válek dnes?

Jsem čerstvý důchodce, takže si užívám toho, že nemusím nic dělat. Je to super. (směje se)

A předtím jste dělal co?

Svážel jsem z okolních vesnic ženy do jedné fabriky. Nebyl to špatný džob, ale řekl jsem si, že už jsem toho za život dělal dost, a proto už pokračovat nebudu.

Takže jste si koupil rybářský prut a začal chodit na ryby?

Kdepak, já nejsem rybář, já jsem spíš na takové to šmrdlání kolem baráku. A teď se hlavně věnuju svým pejskům.

Kolik jich máte?

Jenom dva, jezevčíky. Fenky. Ale ta jedna je už moc nemocná. Každé dvě hodiny jí musíme něco dávat, ale jenom kašovitou stravu, protože jinak všechno hned vyzvrací. Na operaci nemůže, protože už by se nám neprobudila. Těžce to nesu.

Myslím, že málokdo by v tom urostlém útočníkovi, který na ledě často srovnal soupeře jedinou ránou, hledal empatického opatrovatele nemocných psů...

Někdy už toho je na mě fakt moc, přemýšlím, jestli ji nemám nechat uspat, aby se netrápila, ale pak se na mě zase podívá a já ji prostě nemůžu nechat odejít. Dokud cítím, že je s námi ráda, tak to nedokážu.