Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka a David Pastrňák. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze.(27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Čeští fanoušci na Staroměstském náměstí před příjezdem hokejových mistrů světa.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Čeští fanoušci na Staroměstském náměstí před příjezdem hokejových mistrů světa.
Zlaté nadšení. Fanoušci vítají hokejové mistry světa na Staroměstském náměstí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Oslavy zisku titulu mistrů světa na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. David Pastrňák.(27. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. (27. května 2024)
Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Kapitán Roman Červenka. (27. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko. Lukáš Dostál a Ondřej Palát (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko. David Kämpf zvyšuje do prázdné branky. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David Pastrňák. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David Pastrňák. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. Radko Gudas s pohárem. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. Ondřej Palát s pohárem. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David Pastrňák. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David Pastrňák (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. Radko Gudas s pohárem. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Kämpf zvyšuje do prázdné branky. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. Jaromír Jágr a David Pastrňák. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. Jaromír Jágr a David Pastrňák. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví 13. zlato. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Lukáš Dostál v akci. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Ondřej Palát v akci. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku trenéři Radim Rulík a Tomáš Plekanec. (26. května 2024)
Fanoušci na finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák v akci. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák dává gól. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Fanoušci na finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. David Pastrňák v akci. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Mění se plexisklo. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku Lukáš Sedlák.(26. května 2024)
Fanoušci na finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku fandí Andrej Babiš (ANO). (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku trenéři Radim Rulík a Tomáš Plekanec. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku Ondřej Kaše. (26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Fanoušci na finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku prezident Petr Pavel. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku Lukáš Sedlák.(26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku Ondřej Palát. (26. května 2024)
Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku David Špaček.(26. května 2024)
Autor: Michal Růžička, MAFRA