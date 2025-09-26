|
Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů
Čtvrtfinále
Semifinále
O 3. místo
Finále
Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta
Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?
Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...
Hronek slavil gól, Tomášek s Brabencem v přípravě NHL asistovali
V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi opět vidět. Obránce Filip Hronek byl mezi střelci Vancouveru u výhry 4:2 nad Seattlem. Asistence si ve vítězných zápasech připsali David...
Že jsme Čoboláci? V klidu! Z rivalů Pospíšila a Zohorny jsou v Brně parťáci
Ještě nedávno si tihle hokejoví válečníci nic nedarovali. Kristián Pospíšil a Tomáš Zohorna se ve vypjatých momentech duelů Komety a Pardubic provokovali, nevynechali možnost soupeře rozhodit,...
Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš
Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci....
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Šampiony kosí zranění. Florida na tréninku přišla i o Barkova, kapitána museli odnést
NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v potížích. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opouštěl kapitán Aleksander Barkov, ovšem nikoli po svých....
Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností
V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...
První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou
Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...
Diváci znovu ocenili politého Červenka. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů
Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...
Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic
V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...
Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani
V šesti čtvrtečních přípravných zápasech hokejové NHL se představila čtveřice českých gólmanů. Michal Postava v premiérovém startu za Detroit pomohl k výhře 5:2 nad Buffalem, David Rittich se podílel...
Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář
Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4...
Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL
Rozhodl se nejít českou cestou jako třeba Šimon Zajíček, do NHL se osmnáctiletý brankář Tobiáš Tvrzník zkusí probít rovnou ze zámoří, kde bude na očích skautům. A hned ve své premiéře v juniorské WHL...