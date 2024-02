Chcete na olympiádu? Dorazte do Prahy! Kanada láká hráče na MS v Česku

K pozvánkám na mistrovství světa se mnohdy staví odmítavě. Po náročné sezoně si chtějí odfrknout, do národního mužstva se úplně nehrnou. Vzhledem k blížícím se olympijským hrám ale musí kanadští hokejisté změnit přístup. „Pokud se tam chtějí podívat, měli by přijet na turnaj do Prahy,“ říká novinář Darren Dreger.